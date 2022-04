Preparatul pe care ar trebui sa il consume toate femeile de Paste. Ce beneficii uimitoare are

Mihaela Bilic spune ca este vorba despre stufat, un preparat foarte sanatos, deoarece ajuta la absorția fierului din carne și din verdețuri.„Suntem în săptămâna mare, au început pregătirile de sărbătoare. În meniul de Paște trebuie să includeți stufatul, acea tocană pe bază de ceapă și usturoi verde. E momentul din an în care e bine să consumăm verdețuri din belșug, pe post de alimente, nu de condimente! Dacă digestia ne permite (pentru că balonează) și cei din jur nu protestează (apropo de miros), n-ar fi rău să mâncăm mai des și ceapă și usturoi.Ele conțin compușii cu sulf care se activează în ficat și îl detoxifică.La nivelul sistemului cardiovascular fluidizează sângele, scad tensiunea arterială, nivelul de colesterol și, implicit, riscul de boli cardiovasculare.Dintotdeauna usturoiul a fost considerat un antibiotic natural, alicina din structura lui acționează pe bacteriile și ciupercile nocive pentru organism și echilibrează flora intestinală și bucală (are efect bactericid pentru candida).Mai puțin cunoscut este faptul că usturoiul determină eliberarea de oxid nitric, aceeași moleculă miraculoasă prezentă în pastilele ce cresc potența masculină. Și pentru doamne am o veste bună: quercitina din ceapă și vinilditiina din usturoi inhibă transformarea pre-adipocitelor în adipocite și blochează acțiunea genelor responsabile de apariția unor noi celule adipoase.