Cel mai bun ceai de vara. Topeste grasimea si te scapa de celulita rapid

Daca nu ai reusit sa slabesti si concediul bate la usa, poti apela la cel mai bun ceai de vara, care te ajuta sa topesti grasimea si sa scapi imediat de celulita. Este vorba despre ceaiul de soc.Bogat in vitamina C, săruri minerale, acizi, tanin şi ulei eteric, graţie cărora preparatele pe bază de soc accelerează vindecarea bolilor degenerative, cancerului şi tumorilor, ceaiul de soc previne numeroase boli, tumorile si cancerul.Pe langa aceste beneficii, ceaiul de soc este recomandat frecvent in curele de slabire, datorita efectului sau laxativ. Astfel, el ajuta la eliminarea toxinelor din organism, a excesului de apa de la nivelul ţesuturilor şi dizolvă stratul adipos.Pune la fiert o jumatate de litru de apa si las-o sa fiarba, apoi adauga cinci lingurite de flori de soc proaspete sa uscate si lasa ceaiul la infuzat 10 minute. Strecoara-l si bea cate o cana in fiecare dimineata pe stomacul gol, fara zajar.De asemenea, se recomandă consumul a trei căni pe zi, băute cu înghiţituri rare, după mese. O cură completă durează patru săptămâni şi poate fi reluată la fiecare 60 de zile.

