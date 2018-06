Dieta fulger cu miere si scortisoara. Scapi de burta in doar 3 zile

Scortisoara ajuta la reglarea nivelului de zahar in sange si previne formarea depozitelor de grasimi. In plus, acest condiment previne diabetul, bolile cardiace, accelereaza metabolismul, previne cancerul si te scapa de respiratia urat mirositoare si de migrene.Mierea reduce riscul aparitiei bolilor de inima si al colesterolului. Totodata, mierea este un bun inlocuitor al zaharului si are un indice glicemic mai scazut decat acesta, de aceea se absoarbe mult mai lent in organism.O jumatate de lingurita de praf de scortisoaraO lingurita de miereO ceașcă de apă fierbinteMod de preparare: Încălzeste apa și ia-o de pe foc înainte de a fierbe. Dizolva in ea scorțișoară și mierea. Caldă sau rece, după cum preferi, bea o ceașcă cu o jumătate de oră înainte de micul dejun și încă o jumătate de oră înainte de culcare.