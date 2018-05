Cum slabesti 10 kilograme in 5 zile. Iata dieta care a innebunit pe toata lumea

Cu aceasta dieta minune poti slabit pana la 2 kilograme intr-o singura zi. Acest regim dureaza 5 zile si poti da jos pana la 10 kilograme.După cele 5 zile de dietă strictă, simpla introducere în meniu a acestei băuturi miraculoase te va ajuta să-ți păstrezi silueta și să-ți prelungești viața.Dieta se bazeaza pe ceaiul rosu, o batura care are numeroase beneficii pentru sanatate: scade nivelul colesterolului, combate constipaţia, detoxifică organismul, combate depresia, calmează pielea iritată, întăreşte sistemul imunitar, este benefică în afecţiunile renale şi, nu în ultimul rând, combate apariţia cancerului datorită antioxidanţilor pe care îi conţine. Un alt beneficiu este că diminuează durerile de cap şi elimină insomnia. Recent s-a constatat și că duce la scăderea nivelului glicemiei. În plus, accelerează metabolismul, reduce absorbţia grăsimilor în organism, stimulează digestia şi are un puternic efect anti-aging.Meniul pe 5 zile:Micul dejun - O ceaşcă de ceai roşu cu suc proaspăt de portocale şi o felie de pâine integrală sau două batoane de musli.Prânz - O salată de orez, o salată de paste rece sau orez cu legume, un fruct şi o ceaşcă de ceai roşu.Gustare - O ceaşcă de ceai roşuCină - Un bol cu supă de orez, supă sau ciorbă de legume, o porţie de peşte la tavă cu legume sau pui la grătar, o salată de legume, un fruct şi o ceaşcă de ceai roşu.Există și câteva restricții: dacă ai anemie sau ulcer, nu trebuie să apelezi la această dietă. Nici dacă suferi de oboseală cronică. Pentru că nu se mănâncă prea multe proteine pe timpul dietei, e bine ca ea să nu se continue mai mult de 5 zile, însă dacă totuși credeți că rezistați mai mult, nu depășiți pragul a două săptămâni.