Slabeste 1 kilogram pe zi. Iata dieta de urgenta a Ioanei Ginghina

Ea a incercat mai multe diete si a postat pe blogul sau mai multe retete de slabire. Una dintre acestea este cea cu sare amara.“Această cură este recomandată pentru detoxifierea ficatului, dar pe care eu o ţin când vreau să scap de un kg într-o singură zi. În perioada când am filmat la proiectul “Îngeri pierduţi” am avut şi secvenţe în care eram sexy îmbrăcată, aşa că era necesar să am un abdomen plat.Deci ceea ce fac eu atunci când vreau cu orice preţ un abdomen plat, beau un pahar de apă cu o lingură de sare amară (sulfat de magneziu), după o masă copioasă. În acest mod, în 2-3 ore îmi curăţ colonul şi mâncarea nu are timp să se depună.NU ABUZAŢI DE ACEAST LUCRU. Este o cură agresivă şi destul de dură pentru corpul nostru, aşa că aveţi grijă”, a scris Ioana Ginghină pe blogul personal