Cu aceasta dieta nu te mai ingrasi niciodata la loc. Este definitiva si cea mai eficienta din lume

Antrenorul de fitness Jorge Cruise a inventat insa o dieta care te poate ajuta sa nu te mai ingrasi niciodata dupa ce ai slabit. Este o dieta care se bazeaza pe ideea de a manca la un interval de 3 ore. Astfel, se stimuleaza organismul si se ard testurile adipoase.Exista marturii ale celor care au urmat aceasta dieta si care spun ca au reusit sa slabeasca peste 40 de kilograme in cateva luni. Dieta de trei ore presupune inseamna ca va trebui sa mananci la un interval de trei ore. Astfel, organismul este obligat sa proceseze mancarea rapid, arderile se intensifica si astfel cantitatea grasimii corporale scade.Practic, mesele trebuie luate din 3 in 3 ore, astfel: la ora 7.00 – micul dejun, la ora 10.00 – o gustare, la ora 13.00 – pranzul, la ora 16.00 – o gustare, la ora 19.00 – cina. Fiecare masa trebuie sa aiba cel mult 400 de calorii, iar meniul trebuie sa fie slab in grasimi, carbohidrati si zahar. Poate fi consumata doar carne slaba si peste, lactate cu un procent scazut de grasimi, bauturi fara zahar, citrice si legume care sa nu contina mult amidon, asa cum sunt cartofii sau orezul.Un iaurt degresat cu fulgi de ovaz / un ou fiert, o felie de paine integrala si o rosie sau un ardei / un sandvis din piept de curcan la gratar si branza slaba;Un iaurt mic simplu / Un mar sau o banana / Un pumn cu mix de seminte;Peste la gratar cu garnitura de legume fierte la abur / Salata de legume si piept de pui cu lamaie / salata de ton;Un bol mic cu mix de fructe / 5 biscuiti din cereale integrale / Fresh de portocale;100 g branza de vaci / 100 g mazare fiarta cu piept de curcan la gratar / 100 g de orez cu