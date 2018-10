Nutritionistii au dezvaluit: Ce trebuie sa mananci la fiecare masa ca sa slabesti

Unul dintre secrete consta in a planifica mesele. Odata ce ai ideea supra meniului de la fiecare masa, este mult mai usor sa rezisti ispitelor culinare si sa iti mentii obiectivele in ceea ce priveste alimentatia sanatoasa. Chiar daca suna coplesitor, planificarea meselor are o importanta uriasa pentru mentinerea si reechilibrarea greutatii.Dieteticienii au dezvaluit ca exista chiar si o formula simpla pentru a o folosi in planificarea acestor mese pentru a slabi. Acesta are stransa legatura cu ce ar trebui sa manancam la fiecare pentru a mentine stabilitatea zaharului in sange."Când vine vorba de reglementarea zahărului din sânge, calitatea meselor în comparație cu numărul de mese este mai importantă", a spus ea. "Asigurați-vă că mesele au proteine ​​de înaltă calitate, plus carbohidrații din cereale integrale și grăsimile sănătoase vor avea efecte pozitive asupra zahărului din sânge", a declarat nutritionistul Bari Stricoff pentru popsugar.comAstfel, de exemplu, daca ai pofta de avocado cu paine, trebuie sa te asiguri ca painea este 100% integrala si poate fi asociata cu un ou sau somon afumat.De asemenea, in loc de fructe la o gustare, poti opta pentru o mana de nuci pentru un impuls de proteine si grasimi. Nutritionistul a dezvaluit, de asemenea, ca fibrele, care se gasesc in carbohidrati, fructe si legume, sunt foarte importante pentru a ajuta la la intarzierea eliberarii zaharului in sange. Cand glicemia are un nivel normal, este foarte putin probabila depozitarea grasimilor. In plus, in acest fel te vei simti satul si nu vei mai fi tentat sa iei gustari intre mese. Desigur, un numar mai mic de calorii consumate zilnic este cheia pentru a scadea in greutate. Daca dace vrei totusi sa mananci cinci sau trei mese pe zi, trebuie sa fii te asiguri ca acesta contin proteine de inalta calitate, carbohidrati de cereale integrale sau alte alimente bogate in fibre si grasimi sanatoase.