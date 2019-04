Un nou tip de ciocolata, Ruby, inventat dupa 80 de ani, devine desertul preferat al Milenialilor

Dupa ciocolata neagra, cea alba si cea cu lapte, unul dintre cei mai vechi producatori de ciocolata din lume a gasit o reteta noua: Ruby, ciocolata roz, a devenit astfel oficial cel de-al patrulea fel de ciocolata din lume in 2018, cand a ajuns pe rafturile primelor magazine. Nu din Europa, ci din Asia, caci un cunoscut brand a obinut exclusivitate pentru comercializarea acestuia pentru cateva luni. Acum, faimoasa Ruby, pentru obtinerea careia a fost nevoi de 13 ani de cercetare, este acum si in Romania.Uita tot ceea ce stiai despre ciocolata! Cu noua Ruby, artizanii ciocolatieri deschid un drum nou in istoria celui mai iubit ingredient. Povestea ciocolatei Ruby – o ciocolata roz, care succede precursoarelor sale atat de iubite – ciocolata neagra, cea cu lapte si cea alba -, este una fascinanta. Un maestru ciocolatier de la cunoscuta fabrica Callebaut a descoperit componenta neobisnuita a boabelor rubinii de cacao si a incercat sa o pastreze in procesul de prelucrare.Boabele speciale de cacao provin din tari precum Brazilia, Ecuador si Coasta de Fildes, insa originea nu este definitorie in privinta boabelor rubinii. Expertii belgieni sustin ca este o intamplare a naturii, iar gustul fructat natural si culoarea sunt ingrediente care o fac sa fie preferata generatiei Millenials care isi propune sa echilibreze un stil de viata sanatos cu experimentarea unor placeri extreme in ceea ce priveste gustul. La Chocolissimo, care a adus de curand aceasta ciocolata speciala si pe piata din Romania, aceste particularitati speciale au fost combinate artizanal cu arome la fel de sofisticate, precum rubarba, fistic sau migdale, dar si cirese sau caise uscate, astfel incat experienta gustului sa fie una speciala. De asemenea, recomandarea artizanilor in ciocolata este ca Ruby sa fie combinata cu sampanie rose sau chiar bere, ambele potentand in mod surprinzator gustul fructat si usor acid al acestui tip nou de ciocolata.