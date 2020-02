6 greseli de evitat la culcare ca sa nu te ingrasi

Masa tarzie in noapte creste nivelul de insulina si obliga organismul sa produca mai putina melatonina. Putina melatonina in organism inseamna un somn greu si agitat. Este recomandat samananci cu cel putin trei ore inainte sa te culci.Expunerea la lumina, fie ca este vorba de lumina de la telefon, televizor etc., lumina de veghe sau iluminatul stradal, iti afecteaza somnul si creste nivelul de cortizol care a fost asociat cuacumularea kilogramelor. Pentru a preintampina aceasta problema, ai grija ca in camera sa fie intuneric si sa elimini toate dispozitivele cu beculete.Hidratarea pe timpul noptii este importanta, insa daca bei prea multe lichide inainte de culcare risti sa faci mai multe drumuri la WC. Un somn fragmentat inseamna un risc crescut de adezvolta obezitate.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

