De ce e important sa apelezi la nutritionist cand vrei sa incepi o dieta

Daca vrei sa dai jos cateva kilograme sau dimpotriva vrei sa adaugi cateva kilograme, e bine sa apelezi la un specialist in nutritie. Pentru a evita astfel de situatii e bine sa cauti un medic sau unabsolvent al facultatii de nutritie.In primul rand, vei obtine informatii despre compozitia ta corporala (procent de grasime, masa musculara, masa osoasa, grasime viscerala, nivel de hidratare).Nutritionistul va calcula necesarul tau energetic pentru a te mentine, a scadea in greutate sau pentru a creste in greutate. Nutritionistul va realiza o dieta personalizata in asa fel incat sa obtii obiectivul propus fara riscul de a pierde nutrienti, vitamine sau minerale.Cercetările arată că sprijinul unui profesionist în domeniul sănătății vă poate îmbunătăți sansele de succes pe termen lung.Scaderea in greutate trebuie sa se realizeze printr-o dieta sanatoasa si echilibrata si nu prin diete restrictive. Deasemeni nu este indicat sa se piarda mai mult de 3-4 kg intr-o luna.Dietele care exclud anumiti nutrienti, cum sunt dietele ketogene, sau cele care exclud proteinele, sau grasimile, tinute prea mult timp pot afecta grav starea de sanatate.- energie scăzută- părul și unghiile fragile- pierderea parului- oboseala extrema- compromiterea sistemului imunitar- osteoporoza- afectarea producerii de hormoni si enzime- malnutritieÎn cazuri extreme, de scadere necontrolata in greutate se poate ajunge la malnutriție.Malnutritia poate duce la o serie de simptome cum ar fi: scăderea energiei, oboseala generalizată, anemie, păr fragil și constipație.Pierderea rapidă în greutate apare, de obicei, din lipsa de calorii, de exemplu, trecerea de la un consum de 2500- 3000 la 1200 de calorii pe zi, este inregistrata de corpul nostru ca un semnal de alarma si se produce o incetinire a metabolismului. Astfel corpul va functiona cu un consum foarte redus ceea ce duce la oprirea scaderii in greutate.Dacă reduceți caloriile prea repede, tonusul muscular va suferi în mod serios.Dieta calorică restrictivă poate duce la descompunerea mușchiul pentru obtinerea de energie.În plus o pierdere a masei musculare poate deasemeni încetini metabolismul, muschiul fiind cel mai mare consumator de energie.Musculatura este mai activă din punct de vedere metabolic decât grăsimea. Asta înseamnă că o jumătate de kilogram de mușchi arde mai multe calorii pe zi decât o jumătate de kilogram de grăsime. Deci, o pierdere de mușchi înseamnă că veți arde mai puțin calorii pe zi.Topirea unei cantitati prea mari de grasime in timp foarte scurt duce la o intoxicare a organismului, cu eliberarea in circulatie a unei cantitati mari de acizi grasi si produsi de metabolism, ce poate depasi sistemul de detoxifiere a organismului.Medicul nutritionist va poate prescrie oechilibrata, adaptata varstei si nivelului dvs. de activitate, asa incat scaderea in greutate sa se faca treptat, fara riscuri si sa va puteti mentine la o greutate normala pe tot restul vietii.