Dieta cu lamaie: slabeste 10 kilograme in 16 zile

Dieta cu lamaie este recomandata persoanelor care nu pot tine o dieta restrictiva. Aceasta dieta este usor de urmat si te ajuta sa scapi de 10 kilograme in doar 16 zile.În prima zi se va bea zeama de la o lămâie, în a doua zi, sucul a două lămâi, în a treia zi, sucul obţinut de la trei lămâi şi tot aşa, progresiv, până în ziua a şaptea, în care se va bea sucul a şapte lămâi. După o pauză de două zile, dieta continuă, dar de data aceasta se vor consuma lămâile în mod descrescător, începând cu sucul de la şapte lămâi şi terminând în a şaptea zi cu sucul unei singure lămâi, scrie gândul.info.Bea sucul de lamaie cu apa calda la prima ora (3-4 linguri de suc de lamaie), apoi serveste micul dejun la o jumatate de ora.Ai grija ca pe parcursul zile sa bei cel putin doi litri de apa.Este important ca meniul tau sa cuprinda cinci portii de legume si fructe pe zi.Ideal ar fi două gustări de fructe, sucul de lămâie de dimineaţa ţine locul unui fruct, şi salate la toate cele trei mese principale. De asemenea, se poate pasa o banană care poate fi mâncată cu un bol de cereale dimineaţa. La prânz se recomandă o salată de roşii sau verde în care se adaugă morcov ras.Foloseste sucul de lamaie si la prepararea mancarurilor. Consuma alimente cu indice glicemi scazut, precum cereale integrale, legume sau carne alba. Fibrele sunt foarte importante in dieta si nu trebuie sa lipseasca din meniu. Ele ajuta la incetinirea procesului de trece a zaharului in sange.Renunta la dulciuri. Aceste alimente au un conţinut ridicat de zahăr, fapt ce duce la creşterea producţiei de insulină şi, implicit, la stocarea grăsimilor. Fructele coapte, nucile, migdalele şi mierea pot constitui desertul ideal.: Evită alimentele intens procesate. Specialiştii recomandă o alimentaţie bazată pe produse naturale - pâine, orez şi paste integrale, legume şi fructe proaspete, mâncare gătită în casă. De asemenea, nutriţioniştii recomandă citirea cu atenţie a etichetelor produselor alimentare şi alegerea celor care conţin mai puţine substanţe chimice, fără conservanţi, coloranţi şi aditivi. Carnea roşie, produsele de patiserie şi produsele de tip fast-food trebuie excluse din regim, deoarece conţin grăsimi "rele" care favorizează stocarea grăsimilor.: Îmbunătăţeşte-ţi funcţiile digestive. Experţii în nutriţie recomandă stabilirea unui program de mese, realizarea unui regim echilibrat din punct de vedere nutriţional, evitarea exceselor culinare. În plus, se recomandă evitarea micilor gustări între mese.