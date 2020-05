5 alimente care te scapa de burta

Numeroase studii au aratat ca depunerile de grasime din zona abdominala pot creste riscul de aparitie a unor boli ce iti pot pune sanatatea in pericol.Spre deosebire de grasimea subcutanata, situata chiar sub piele, grasimea viscerala de pe burta se afla adanc situata in cavitatea abdominala si inconjoara organele interne.Persoanele care au grasimie in zona abdominala prezinta un risc mai crescut de a dezvolta diabet de tip 2, tensiune arteriala ridicata, boli de inima, anumite tipuri de cancer si o functionare cognitiva redusa odata cu inaintarea in varsta.Este important de retinut ca excesul de grasime viscerala este riscant pentru persoanele care nu au exces de greutate sau obezitate. Cu alte cuvinte, chiar daca indicele de masa corporala (IMC) este in limita normala, mentinerea grasimii viscerale iti poate pune sanatatea in pericol.Citeste continuarea pe diete24.ro