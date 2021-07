Dieta cu care Catalin Scarlatescu a slabit 50 de kilograme. A renuntat mai intai la un singur aliment

„Va spun doar cum arata micul dejun ideal pentru mine. Oua ochiuri, branza cu mucegai, bacon si castraveti murati, cu paine prajita. Nu intotdeauna, o data sau de doua ori pe saptamana. In rest, e cu pas, fara.”, a declarat Scarlatescu pentru VIVA.Scarlatescu a marturisit ca in mare parte a redus portiile de mancare. Cantitatea este esentiala atunci cand vine vorba despre slabit.„Dieta mea este urmatoarea: mananc orice, dar putin, e vorba de cantitate. Cartofi prajiti am mancat toata viata si o sa continui sa mananc, dar asa, jumatate de portie, cativa acolo.”, a mai declarat el pentru sursa citata.Chef Catalin Scarlatescu a slabit peste 50 de kilograme, dintre care, primele 30 le-a pierdut prin eliminarea unui singur aliment din dieta.„Am slabit pentru ca nu am mancat paine.Preferam un sendvis cu mezeluri, am uitat sa mai gatim. Eu am slabit si va recomand sa va uitati bine pe ce dati banii. Nu va zgarciti cu stomacul vostru! Investitia cea mai mare este ce bagati in voi”, declara celebrul bucatar in urma cu doi ani. Am mancat doar salate proaspete, spanac, stevie, castraveti, rosii, mere, grapefruit, prune, nuci si migdale neprajite si nesarate. Nu conteaza ordinea sau cantitatea, insa nu ai voie sa mananci nimic altceva. Legumele se pot face pe gratar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lamaie (fara ulei) si un strop de sare, iar fructele se consuma proaspete”, povestea el pentru Click.