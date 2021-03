7 trucuri pentru a scapa de colaceii de pe spate, fara exercitii

Cu atat mai mult cu cat rar dispunem de timpul necesar pentru a duce la bun sfarsit aceste exercitii. Vestea buna este ca putem scapa de „rulourile” de grasime de pe spate fara a fi nevoite sa apelam la exercitii fizice.O postura incorecta in timp ce stati sau mergeti face ca pielea sa-si piarda elasticitatea si inevitabil, sa apara acele “rulouri” nedorite de grasime pe spate. Solutia la aceasta problema este sa aveti grija sa mentineti tot timpul o postura corecta. Acest lucru va va ajuta sa pareti mai atractiva si mai supla.Bauturile diuretice sunt perfecte pentru a combate aceasta problema si ar trebui sa le beti dimineata. Dintre cele mai recomandate va sugeram ceaiul verde, laptele de meiul canarilor, suc de afine, apa cu suc de lamaie proaspat stors sau suc de ananas. Aceste bauturi va vor ajuta sa eliminati grasimile acumulate.Trebuie să fiti atente la mancarea pe care o consumati daca vreti sa scapati de “rulourile”de grasime de pe spate. Grasimile saturate si glucidele procesate contribuie la cresterea in greutate si la retentia apei si a mai multor grasimi.Daca vreti sa eliminati “rulourile” si “pliurile” de pe spate, alegeti sa mancati fructe, legume, pui si peste la gratar sau la aburi. Aceste alimente sunt magice atunci cand vine vorba de “topirea” grasimilor acumulate.Daca sutienul este prea strans, „rulorurile” de grasime de pe spate vor fi mai pronunțate. Asa ca, oricat de mult v-ar costa sa acceptati ca aveți nevoie de o marime mai mare la sutien, va trebui să-l cumparati Dupa ce veti scapa de grasimea in plus, puteti reveni la o marime mai mica.Masajele sunt, de asemenea, magice atunci cand vine vorba de eliminarea “colaceilor” de pe spate. Sa le faceti singure poate fi dificil. Asadar, nu va zgarciti sa cautati ajutor profesional.Masajele contribuie la reducerea grasimilor si la eliminarea retentiei de apa. Ca o recompensa suplimentara, veti obtine si acel moment de relaxare pe care il meritati atat de mult.Pentru a va asigura ca scapati de garsimea de pe spate, apelati la o masca de argila. Pregatirea sa este foarte usoara. Amestecati doua linguri de argila verde cu infuzie de musetel pana obtineti o pasta neteda. Daca observati ca este prea groasa, adaugati mai multa infuzie.Aplicati masca pe zona din spate. Puteti cere ajutor cuiva daca va este greu sa acoperiti bine zona. Argila este perfecta pentru topirea si indepartarea grasimii in plus.Pentru a combate “rulourile” de grasime de pe spate, aveti grija ca ultima masa a zilei sa fie usoara. Acest lucru va va ajuta, de asemenea, sa slabiti in general si sa vedeti un numar mai mic pe cantar.Necesitatea unei mesei usoare seara, se datoreaza faptului ca, in timpul noptii, corpul se odihneste si arde foarte putine calorii. Va sugeram sa mancati o salata usoara sau o supa si este indicat sa luati masa cu cel puțin doua ore inainte de culcare.