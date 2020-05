Cate calorii trebuie sa consumi zilnic ca sa slabesti: formula matematica

Secretul pentru a nu castiga in greutate este sa mananci aceeasi cantitate de calorii pe care o consumi in fiecare zi. In medie, o femeie de 35 de ani, care cantareste 60 kg, care nu practica niciun tip de activitate fizica si care are un job sedentar, are nevoie de aproximativ 2000 de calorii pe zi.Aceasta cantitate este necesara pentru corpul tau pentru a asigura functia tuturor organelor si sistemelor. Daca va consuma o cantitate mai mare de calorii, excesul va fi pastrat in organe si tesuturi, castigand in greutate, iar daca va consuma o cantitate mai mica, va pierde in greutate, deoarece variatiile de greutate sunt direct legate de cantitatea de calorii ingerate zilnic.Tu stii cate calorii trebuie sa consumi zilnic pentru a pierde in greutate sau pentru a te mentine?Pentru a afla de cate calorii are nevoie corpul tau pentru a se mentine sanatos, poti utiliza urmatoarea formula matematica de pe diete24.ro