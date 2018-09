Ceaiul de ginseng - cum si cand trebuie sa il bei ca sa slabesti

Ginsengul este o planta care apartine familiei Araliaceae si are numeroase beneficii pentru sanatate. El continevitaminele A, B C și E si minerale precum calciu, fier, fosfor, iod, magneziu, zinc și cupru, dar si componente bioactive cum ar fi flavonoide, saponine și uleiuri esențiale. 10% apă 2% proteină 70% carbohidrați 2% fibre dietetice 1% grăsimeDaca bei o ceasca de ceai de ginseng dupa masa, riscul de constipatie se reduce considerabil si ajuti organismul sa aiba o functionare metabolica buna.Deoarece reglementează nivelurile de glucoză din sânge, ginsengul ajută la scăderea poftelor care pot sa apara pe timpul zilei, intre mesele principale.Această plantă are, de asemenea, un efect diuretic, astfel încât ajută la combaterea retenției de lichide, ceea ce ajuta la o pierdere in greutate mai usoara.Compușii activi ai plantei acționează într-un mod benefic asupra pacienților cu colesterol ridicat. Asimilarea nutrienților conduce la curățarea arterelor și favorizează descompunerea lipidelor care formează plăci sau obstacole.- 1 linguriță de ginseng ras (5 g)- 1 cană de apă (250 ml)Mod de preparare: Adauga rădăcina de ginseng într-o ceașcă de apă clocotită. Acoper-o si las-o la infuzat timp de 10 minute, apoi filtreaz-o cu o sita.Mod de consum: Bea acest ceai dimineata, de cel puțin 3 ori pe săptămână.Notă: Pentru cele mai bune rezultate, poti adăuga o linguriță (5 g) de rădăcină de lemn dulce, deoarece această plantă îmbunătățește proprietățile de detoxifiere și slăbire.Deși este o plantă cu multe beneficii, acest ceai nu este recomandat anumitor persoane.Iata cine nu are voie sa il consume- Copiii sub 12 ani- Femeile care sunt gravide sau alăptează- Persoanele care sunt tratate cu medicamente antidepresive sau anticoagulante- Pacienții aflați sub tratament cu hipoglicemie (cum ar fi diabetici)- Boli cum ar fi scleroza multiplă sau artrita reumatoidă