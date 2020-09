Cum poti slabi cu comprese cu ghimbir

Ghimbirul poate fi un aliat de nadejde un lupta cu kilogramele in plus. Este un puternic antioxidant, cu proprietati anti-inflamatorii, care ajuta la eliminarea toxinelor din organism.Aplicat pe zonele cu probleme, ghimbirul poate ajuta la eliminarea grasimii. Iti poti face la tine acasa tratamente corporale, cu ajutorul compreselor de ghimbir. Activitatea termica a ghimbirului din compresa stimuleaza circulatia in tesuturi si ajuta la dizolvarea grasimilor acumulate in anumite parti ale corpului.Pune un vas cu apa la fiert, rade jumatate de cana de ghimbir proaspat. Cand apa da in clocot, redu focul si pune ghimbirul ras intr-un tifon steril. Leaga tifonul cu o sfoara subtire de la pliculetele de ceai. Lasa la infuzat in apa calda timp de cinci minute.Scoate apoi compresa si las-o sa se raceasca usor inainte de a o aplica pe piele, in zonele cu probleme. Schimba compresa la fiecare minute, pe masura ce sa raceste.