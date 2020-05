Dieta Paleo: slabesti 30 de kilograme in 6 luni

Dieta Paleo este un regim alimentar pe care se bazau stramosii nostri din epoca e piatra. Aceasta dieta presupune consumul de alimente intregi.Adeptii dietei Paleo resping dietele moderne care sunt pline de alimente procesate. Ei cred ca intoarcerea la modul in care au mancat vanatorii-culegatori poate provoca mai putine probleme de sanatate.Dieta Paleo nu este sigura pentru toata lumea. Medicii nu cunosc efectele sale asupra copiilor, femeilor insarcinate sau a adultilor mai in varsta. Persoanele cu afectiuni cronice, cum ar fi boala inflamatorie a intestinului, ar trebui sa consulte un medic inainte de a incerca o dieta paleo. Persoane care au urmat aceasta cura de slabire sustin ca au slabit aproximativ 30 de kilograme in 6 luni, fara sa se infometeze.Citeste continuarea pe diete24.ro