Dieta soc: Slabeste 10 kilograme intr-o saptamana. Iata meniul!

Dieta pe care urmeaza sa ti-o prezentam este una agresiva, conceputa pentru persoanele care au probleme serioase cu greutatea si sunt supraponderale. Inainte de a incepe o astfel de dieta este recomandat sa consulti un medici.Iata meniul pe care trebuie sa il urmezi:În fiecare zi 1 cană cu lapte degresat, însoțită de un fruct proaspătIn fiecare zi - fructe de sezon proaspete cu 100 ml de iaurt degresat150 gr de pui fără piele si 100 de gr. dovleac plus un fruct proaspăt proaspăt.- 200 gr. de legume la aburi condimentate, plus un fruct proaspat- 200 ml supa de rosii si legume cu orez întreg, însoțește un fruct de sezon proaspăt- 200 ml supa de rosii si legume cu orez întreg, însoțește un fruct de sezon proaspăt- 200 ml supa de legume. Fructe proaspete de sezon- 200 ml supa de rosii si legume cu 3 orez întreg, însoțește un fruct de sezon proaspăt- 200 gr. de legume aburite condimentate, plus un fruct proaspat1 cană cu lapte degresat, însoțită de un fruct proaspăt- 150 g peste la gratar sau abur, cu dressing de morcov ras- 200 g tagliatelle asezonate cu rosii naturale plus un fruct- Salata de linte cu legume, asezonata cu lamaie ulei, sare si piper dupa gust plus un fruct proaspat- 150 g peste la gratar sau abur, cu dressing de morcov ras- 200 ml supra de rosii si o salata de fructe- 200 ml de supa de rosii cu salata de fructe- Tortilla cu spanac cu sos de rosii, plus un fruct.1 cană cu lapte degresat