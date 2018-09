Slabeste in timp ce dormi! 3 lucruri simple pe care trebuie sa le faci in timpul zilei

Daca pui in aplicare aceste obiceiuri pe timpul zilei, ele iti vor accelera metabolismul si te vor ajuta sa slabesti in timpul noptii, atunci cand dormi. Iata ce trebuie sa faci:Nutriționiștii spun că cel mai bun moment pentru a consuma proteine ​​este la ora micului dejun. Dacă le consumi dimineata, proteinele ajuta metabolismul si accelereaza arderea grasimilor, facandu-te mai energic pe timpul zilei. In plus, proteinele dau o senzatie de satietate pentru o perioada mai lunga, astfel ca nu vei mai simti pe parcursul zilei nevoia de a lua gustari.Există persoane care beau una sau mai multe cești de cafea în timpul zilei pentru a se mentine energice. Acest obicei nu este insa unul deloc sanatos. O alternativa pentru cafea ar putea fi ceaiul verde, o bautura naturala, care te poate energiza si este si un puternic detoxifiant, ceea ce inseamna ca ajuta la accelerarea metabolismului, impiedicand corpul sa acumuleze grasime. Fa-ti un obicei din a bea un ceai verde dimineata, pe stomacul gol, si inca o cana seara, inainte de culcare. Pe langa proprietatile detoxifiante, ceaiul verde ajuta la mentinerea sanatatii pielii si parului. Este super eficient!Un grepfrut, o portocală, o mandarină. Potrivit unui studiu publicat în European Healt Journal, aceste alimente ajută organismul să proceseze mai repede și în mod continuu grăsimile care sunt ingerate. Citricele sunt cunoscute pentru ca ofera o cantitate mare de vitamina C organismului, dar consumul lor ar putea favoriza si arderea grasimilor.