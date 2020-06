Studiu: o baie fierbinte echivalenta cu o plimbare de 30 de minute

Daca adori baile lungi si fierbinti decat sa faci cardio sau o plimbare la pas, atunci esti norocos. Potrivit People Bodies, o baie calda te poate ajuta sa arzi cateva calorii bune si in acelasi timp sa te bucuri de relaxare chiar la tine acasa.Cercetatorii de la Universitatea Loughborough au vrut sa descopere ce se intampla daca temperatura corpului creste cu un grad.Participantii au facut o baie de o ora in apa la 40 de grade Celsius. De asemenea, au mers cu bicicleta timp de o ora. Bineinteles, participantii au ars mai multe calorii cu bicicleta, insa cercetatorii au fost surprinsi sa constate ca o baie fierbinte te poate ajuta sa slabesti, stand doar in cada.Citeste continuarea pe diete24.ro