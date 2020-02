10 secrete ale femeilor care sunt slabe, dar nu tin niciodata dieta

Restrictionarea a ceea ce mananc este o solutie temporata. Importanta este alegerea sanatoasa a alimentelor si un stil de viata cat mai echilibrat pentru mentinerea greutatii ideale.Iata cateva sfaturi de la femeile care nu se ingrasa, desi nu tin dieta:O regula a mentinerii greutatii este adaugarea unei proteine la fiecare masa. Proteina metabolizeaza lent, ceea ce inseamna ca va mentine senzatia de saturatie mai mult timp.Ca un plus, proteina mentine zaharurile din sange stabile pentru cea mai buna pierdere de grasime.Suntem ocupati si mereu ajungem sa mancam pe unde apucam, fara sa ne asezam la masa. Este foarte important sa mancam in tihna cel putin o masa pe zi. Mancatul aiurea, pe graba, facand in acelasi timp si alte lucruri poate duce la supraalimentare.Rontaitul intre mese poate duce la cresterea in greutate. Daca alegi insa gustari sanatoase, care sa iti mentina nivelul de energie, nu vei avea probleme cu kilogramele in plus.Masticarea este prima parte a procesului digestiv, desi nu primeste foarte multa atentie. Buna mestecare a alimentelor poate ajuta enzimele din saliva sa dizolve mai bine mancarea si sa fie mai usor de digerat. De asemenea, mestecatul poate ajuta la evitarea supraalimentarii, care duce la cresterea in greutate. Creierul are nevoie de aproximativ 20 de minute pentru a-si da seama ca stomacul este plin.Folosirea unor farfurii mai mici ajuta la un consum mai redus de alimente. Trebuie sa fim foarte atenti la cantitatea de mancare pe care o mancam la fiecare masa.Mancarea nu ar trebui impartita in produse bune si rele. Intr-un studiu al Universitatii din Toronto s-a demonstrat ca femeile care au fost private de ciocolata o saptamana au experimentat mai multe pofte si aveau sanse sa manance mai multa ciocolata. Nu trebuie sa te privezi si sa spui ca un aliment este rau si poate ingrasa. Pentru o relatie fericita cu mancarea sterge acest cuvant din vocabular.Pentru a-ti mentine greutatea ideala este foarte important sa te hidratezi. Senzatia de foame poate fi confundata foarte usor cu senzatia de sete.Alimentele cu etichete cu continut scazut de grasimi sau continut scazut de calorii suna bine doar in teorie. Problema este ca deseori acestea sunt prelucrate puternici si bogate in carbohidrati.Acestia se vor transforma in zahar in corp, contribuind la cresterea in greutate. Mai mult, producatorii imbunatesc aceste produse dupa indepartarea grasimilor prin pomparea acestora cu zahar, sare si alti aditivi.Daca vrei sa ai o greutate normala, cercetarile au aratat ca este foarte important sa dormi 8 ore pe noapte. Lipsa de somn are efecte hormonale care duc la cresterea in greutate si modificarea apetitului.Daca tocmai ai mancat un hamburger pe care l-ai asezonat si cu cartofi prajiti, nu te plange. Treci peste aceasta exgerare si promite-ti ca la urmatoarea masa vei manca mai sanatos.Compasiunea de sine poate duce la o relație mai bună cu alimentele și la un IMC mai sănătos, dezvăluie noi cercetări de la Universitatea din Waterloo din Canada.Stima de sine mai scăzută poate duce la o alimentație dezordonată are provoacă creștere în greutate. „Tratează-te ca și cum ai trata o persoană iubită: cu încurajare și afirmare”, spune dr. Shemek.