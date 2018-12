10 trucuri extrem de simple ca sa nu te ingrasi de Sarbatori. Nu iei niciun kilogram in plus daca faci aceste lucruri

Tot ceea ce trebuie sa faci este sa tii cont de cateva sfaturi simple. Trebuie sa alegi deserturi sanatoase si sa nu stai prea mult timp la masa. Iata top 10 sfaturi pe care le ofera nutritionistii pentru a nu te ingrasa de Sarbatori:Pentru a nu fi tentat sa mananci din prea multe deserturi, pune-ti pe o farfurie medie din toate deserturile care iti fac cu ochiul. Nu depasi insa suprafata farfuriei si nu le pune unele peste celalate. Mananca strict ce ai pus in farfurie.In perioada sarbatorilor si nu numai, activitatea fizica este foarte importanta. Aceasta trebuie sa fie cat mai intensa in zilele de dinainte de Craciun. De asemenea, cand simti ca ai ajuns la satietate si ai mancat cam mult, fa un antrenament complet de exercitii aerobice, precum mersul pe jos, alergarea, plimbari cu bicicleta si o rutina de exercitii musculare. Toate aceste activitati le poti face acasa, timp de 20 de minute.Prepara o sticla cu ceai verde si bea zilnic din el, astfel incat organismul sa ramana hidratata si sa profite de beneficiile acestuia pentru a accelera metabolismul si pentru a preveni cresterea in greutate.Incearca sa nu stai prea mult timp la masa de Craciun, pentru ca vei avea tendinta sa mananci mai mult. Indreapta-ti atentia catre oaspeti, spre darurile oferite, distreaza-te si danseaza, pentru a consuma cat mai multe calorii.Înainte de cina de Crăciun, mananca un fruct, de preferință o pară, un măr sau o banană. Fructele au un conținut ridicat de fibre care ajută la reducerea foamei, simțind o senzație mai mare de sațietate și, ca o consecință, un consum mai mic de alimente in timpul mesei.Este adevărat că am menționat că poti mânca deserturile care incap pe o farfurie, cu toate acestea, este preferabil să alegi unele cat mai sănătoase. Pentru a face acest lucru, trebuie să alegi deserturi care conțin fructe de exemplu.Este important sa folosesti doar jumătate din cantitatea de zahăr indicată în rețete, pentru a reduce cat mai mult din calorii.Nu manca unt, margarina sau alimente prajite pentru ca astfel de alimente au un exces de calorii.Este esential ca in perioada sarbatorilor sa realizezi cat mananci si sa inveti sa te opresti, oricat de mare ar fi tentatia. Atentie la cat mananci pe parcursul zilei si incearca sa nu mananci foarte mult seara.Deși este ultima noastră sugestie, acesta este un sfat de aur! Nu sari peste mesele principale ale zilei. Dacă organismul rămâne fără să mănânce, este natural ca la sfârșitul zilei să crească senzația de foame și sa nu mai ai un control asupra alimentelor.