3 exercitii pentru brate frumoase

Insa expertii de la RealSimple.com au pus la punct un set de exercitii extrem de simple si eficiente pentru brate, care nu-ti vor lua foarte mult timp si pe care poti sa le faci linistita acasa,in fiecare zi, astfel incat la vara sa te mandresti cu bratele frumoase, ferme care vor iesi din rochita ta cu bretele.Fiecare dintre aceste exercitii iti intareste tricepsii si muschii din jurul lor. Incearca sa faci cate 15 o data din fiecare si sa ajungi la trei seturi de cate 15 in fiecare zi din fiecare exercitiu.Stai cu fata la perete si pune-ti palmele pe perete, astfel incat sa stai cu bratele intinse. Palmele trebuie sa se afle la inaltimea umerilor si degetele mari sa se poata atinge intre ele. Inspira si, tinand corpul perfect drept, fara sa misti picioarele, indoaie bratele si lasa-ti greutatea spre perete, ca si cum ai face flotari, dar la verticala. Tine coatele apropiate de corp. Expira si impinge-te in brate ca sa revii la pozitia initiala. Miscarea va fi si mai eficienta daca nu iti asezi corpul paralel cu peretele, ci un pic oblic, ca si cum te-ai impinge cu palmele in perete. Tinetalpile una langa alta.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

