3 sfaturi pentru o alimentatie sanatoasa si delicioasa de vara

Vara este anotimpul ideal pentru a reduce aportul de grasimi si zahar cu ajutorul unei bucatarii estivale proaspete, usoare si colorate. Este momentul potrivit pentru legume la gratar, pentru tarte vegetariene si pentru deserturi usoare, pentru ca, la final, sa iei o masa echilibrata, dar fara a uita sa te si rasfeti!Da, vara va fi mereu o sursa de placere (mai ales cea a papilelor gustative!), dar este la fel de adevarat ca ne ajuta sa ne mentinem o stare de echilibru si bunastare si, pe deasupra, are grija de silueta noastra. Cum? Cu retete simpatice, pline de arome si in acelasi timp usoare, exact asa cum ti-ai dori.Fructe si legume din belsug, smantana proaspata inlocuita cu lapte vegetal sau branza de vaci, ulei de masline in loc de unt, iata doar cateva sfaturi care pot transforma anumite preparate in unele mai lejere si sanatoase.Iar optiunile delicioase pentru mesele tale sunt nelimitate. De la tarta cu dovlecei, rosii si branza de capra, pana la pachetele cu peste si legume la cuptor, de la deliciosii ardei umpluti cu tabbouleh sau frigarui de vita cu ardei copti si vin alb, de la salata de paste cu somon, castraveti si mere, pana la tarta cu spanac, praz si feta.Iar preparatele usoare nu sunt neaparat cele sarate. Acum te poti bucura si de deserturi lejere, precum reteta de creme pentru eclere , acum reinterpretata si servita in pahar, cu biscuiti digestivi si capsuni proaspete, tarta tatin cu caise sau un carpaccio de capsuni cu menta si un tiramisu lejer cu fructe de padure. Vei avea cu ce sa te rasfeti si sa savurezi vara asta, dar in mod light!Pare evident, dar vara este mai bine sa uiti de preparatele traditionale, calde si grele. Uita de fripturile de porc si preparatele din carne tocata sau prea condimentate, care tind sa creasca caldura corporala.Este momentul potrivit pentru a da o sansa bucatariei mediteraneene, bogate in retete cu legume solare. Te poti inspira din bucataria din sudul Frantei, cu o tarta cu rosii uscate sau proaspete, sau cea a Spaniei, cu o tortilla sau o paella delicioasa. Sau, evident, cea din Italia, cu o salata de rosii, burrata, busuioc si seminte de pin, ori cea greceasca, cu renumita salata care ii poarta numele.Vara este si anotimpul picnicurilor, cu preparate care necesita putin timp de pregatire, sunt usor de transportat si pot fi impartite cu familia sau prietenii. Terine de legume, sosuri aromate, legume crocante, supe reci, dar si placinte si salate sarate si dulci, toate vor fi perfecte pentru un pranz improvizat pe iarba.Daca preparatele vegetariene sau vegane nu sunt tocmai pe gustul tau, nicio problema. Poti alege preparate usoare care contin proteine de origine animala, insa cele mai potrivite acestui sezon.De exemplu, te poti rasfata cu un curcan la gratar cu salsa de rosii, castraveti, ananas, avocado si suc de limeta, sau piept de pui cu lamaie in folie, cu orez aromat, ori o friptura de somon la gratar cu bulgur si rosii. Un adevarat deliciu.Pestele poate fi aliatul tau de nadejde in acest sezon, fiind usor de digerat, plin de proteine si grasimi sanatoase. La cuptor, la gratar, la tigaie, orice ai alege, va fi o optiune minunata. Alaturi de o garnitura de spanac, o portie de ratatouille sau o simpla salata verde cu castraveti, este un preparat care va delecta chiar si cele mai pretentioase papile gustative.Sursa foto: Shutterstock