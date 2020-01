Adele a slabit 40 de kilograme cu dieta Sirtfood. Ce presupune aceasta cura de slabire

Pentru a scapa de kilogramele in plus, Adela a tinut dieta Sirtfood, care presupune consumarea multor produse vegetale precum fructe, nuci, rucola, ceapa si telina. Aceste alimente ajuta la reglararea metabolismului si tin sub control inflamatiile, dar incetinesc si procesul de imbatranire. In prima parte a dietei, trebuie sa te limitezi la consumul a 1000 de calorii pe zi, timp de 3 zile.In aceasta perioada, este indicata o dieta cu suc verde de trei ori pe zi si o masa cu produse care contin sirtuina, inainte de ora 19. In ultimele trei zile ale saptamanii, poti mari numarul la 1500. Intre zilele 4-7, este recomandat sa consumi 2 sucuri care contin o cantitate semnificativa de sirtuina si 2 mese cu alimente permise in regimul Sirtfood (hrisca, capere, cacao, napi, patrunjel, cicoare rosie, ulei de masline, vin rosu, soia, turmeric, nuci, leustean, ceapa rosie).Nutritionistii spun ca, tocmai din cauza acestor reguli stricte, dieta nu poate fi tinuta multa vreme, iar lista scurta de alimente permise ar putea limita aportul de nutrienti.Pe langa dieta Sirtfood, Adele a facut pilates si a renuntat la ceai, alcool si tigari. "Obisnuiam sa plang, dar acum transpir", a scris ea pe Instagram.