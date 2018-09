Adelina Pestritu a dezvaluit: Ce dieta a tinut dupa nastere pentru a slabi rapid

Si cum toata lumea se intreaba ce face ca sa arate atat de bine, tanara mamica a explicat care este meniul ei si cum reuseste sa fie intr-o forma fizica foarte buna.„In cele noua luni de sarcina am acumulat nu mai putin de 14 kilograme. Fix in ziua in care am nascut, m-am urcat pe cantar si mi-a aratat o suma rotunda, precum coapsele mele.:)) si culmea, nu era numarul de telefon, ci greutatea mea.Astazi, la nici 2 luni dupa ce am nascut, simt cum se pierd kilogramele, insa fara prea mari eforturi. Sau, cel putin asta este parerea mea. Am ales un meniu nu foarte vast, insa destul de sanatos, satios si care sa ma ajute sa dau jos surplusul de kilograme nedorite.Culmea este ca, odata cu trecerea celor 7 saptamani, nici senzatia de foame nu o mai am. Organismul meu a inteles ca trebuie sa ma ajute, mai ales ca au trecut cele 6 saptamani de lauzie, si totul pare sa reintre in normal. Depinde mult de modul de revenire al fiecareia dintre noi. Ceea ce va recomand este sa va ascultati' ritmul de slabire al organismului vostru. Nu o sa dea gres niciodata. Corpul va spune cu exactitate cand este pregatit pentru o schimbare si cand trebuie sa mai asteptati. in prima saptamana de dupa nastere am dat jos o mare parte din kilogramele nedorite, apoi am facut un blocaj pe cantar.Nici la deal, nici la vale, asa ca am decis sa nu-mi execut corpul ca in armata, ci sa fiu intelegatoare cu el. Este firesc. Nu putem forta nota, indiferent cat de tare ne-am dori acest lucru. Dupa acest scurt blocaj de 4 saptamani, mi-am revenit si kilogramele se topesc din nou cu succes.Ciudat sau nu, fara sa ma bazez pe vreo dieta anume a vreunui nutritionist celebru, am consumat numai peste cu broccoli si salata verde cu lamaie si putin ulei de masline. Nu pot spune ca este varianta corecta, pentru ca organismul are nevoie si de grasimi, carbohidrati, chiar si putin zahar. Nu mai stiu ce gust are o prajitura. in aproape 2 luni, am mancat doar 2 clatite si zaharina folosita in cafeaua de dimineata.Chiar ma declar surprinsa de faptul ca nu imi este pofta de altceva, cum de mai pot consuma somon si inca nu m-am ales cu branhii pe corp. Glumesc! Ma simt bine si, mai ales atunci cand vad ca apar rezultatele. Pe langa grasimea pe care o dau jos, pierd vizibil si aspectul cojii de portocala, mai exact apa retinuta in tot acest timp. Mi-au mai ramas doar 3 kg carora le voi veni de hac in curand. Somonul imi este aliat.Daca treceti printr-o perioada in care vreti sa slabiti rapid, incercati asta! insa, nu uitati ca orice slabit rapid poate avea si repercusiuni, asa ca va recomand sa folositi uleiul de migdale sau cocos, insa pe corp, nu in mancare. Sigur nu va doriti sa va alegeti cu niste vergeturi inestetice sau piele lasata. Daca totusi senzatia de foame apare, pacaliti-va stomacul cu multa apa si migdale sau caju. Urmati aceasta somodieta', ca sa o denumesc intr-un fel, doar daca stiti ca nu aveti probleme cu sanatatea, astfel incat sa nu cauzati alte afectiuni grave”, a explicat Adelina Pestritu pe blogul sau.