Andreea Marin, reteta de pizza care nu ingrasa. Se prepara super usor!

Andreea Marin le-a pus gand rau kilogramelor pe care le-a acumulat in perioada sarbatorilor. De cateva zile, prezentatoarea TV isi incanta fanii de pe retelele de socializare cu retete dietetice, foarte gustoase, cu putine calorii. In weekend, ea a prezentat o reteta de pizza, delicioasa, fara blat, cu legume si branzeturi."Buna dimineata! E weekend, o pizza delicioasa si fara blat cu faina, doar cu legume, ou si branzeturi ce pot fi inlocuite cu branza vegana la nevoie e o bunatate pentru intreaga familie. Ascultati ce spun, si stiti ca nu sunt genul care sa exagereze: e pur si simplu extraordinara!Aromata, satioasa, dar fara sa iti dea senzatia de balonare dupa masa, chiar daca nu ai cum sa nu o mananci cu pofta, pentru ca mireasma cand o scoti din cuptor e irezistibila! Si se gateste si repede. Am reteta de la nutritionista mea, @Alina Spinean , dar eu am mai adaugat cateva mici trucuri dupa gustul propriu care o fac mai aromata (putin parmezan, alaturi de praf de usturoi, piper si oregano in amestecul ce devine blat; o lingura masline fara samburi in ulei de masline inmiresmat deasupra aproape de final; parmezan deasupra cand inca e la cuptor; busuiocul proaspat pe care il am la fereastra deasupra dupa ce am asezat pizza pe masa).Reteta:Tai o conopida ( prefer proaspata, dar merge si cea la punga, dupa dezghetare) de marime medie, bucati cat mai mici si amestecate apoi cu 4 oua, albusuri si galbenusuri (poti pune 3 sau 5 sau mai multe, in functie de marimea pe care o doresti pentru pizza), adaugi sare si apoi ingredientele dorite dupa gust (eu pun praf de usturoi, oregano, piper, cum am scris mai sus),asez amestecul intr-o tava pe care am pus hartie de copt si bag tava la cuptorul preincalzit la 180- 200 grade (e optiunea mea, depinde de cuptorul fiecaruia, eu am Franke si are si program special pentru pizza pe care l-am folosit acum prima oara, am programat ceasul sa ma anunte dupa 15 minute),e bine sa urmariti, blatul poate fi mai rumenit, e optiunea mea, asa ca poate sta 20 de minute in loc de 15, voi decideti, nu va fie teama sa il vedeti mai rumenit, nu e ars, nici nu devine prea crocant, ci numai bun.Apoi adaugati felii de mozzarella (sau cascaval, alta branza care va place ori branza vegana, daca preferati), deasupra rucola (si frunze proaspete de spanac, eu nu am gasit acum), rosii taiate (cherry sau normale, eu prefer romanesti, parfumate), parmezan, o lingura de masline la borcan in ulei).5-10 minute la cuptor si... pofta mare!", a scris Andreea Marin pe Facebook.