Carmen Bruma te invata cum sa scapi de celulita: 10 pasi pe care trebuie sa ii urmezi

Cu multa ambitie insa si cu un stil de viata sanatos, iubita lui Mircea Badea este acum una dintre cele mai apreciate femei din Romania pentru felul in care arata si se intretine. Are si un blog si chiar a scris carti despre ce inseamna o viata sanatoasa.Pe blogul sau, Carmen Bruma ofera numeroase sfaturi femeilor despre cum sa slabeasca sau se mentina la o greutate optima. Recent, ea a explicat cum poti scapa de celulita, urmand 10 pasi simpli.„10 reguli simple ca să reduci sau să scapi de celulită. În fiecare an, în sezonul de plajă sau în apropierea lui, se înmulțesc întrebările referitoare la celulită. Evident că toată lumea vrea să știe cum scăpă de celulită într-un timp cât mai scurt. Am încercat să rezum mai jos câteva lucruri care să vă ajute.95% dintre femei au celulită, iar restul de 5% o ascund foarte bine. Celulita în stadiu avansat nu poate fi eliminată, dar poate fi estompată. De celulită nu se scăpa definitiv, ea poate să reapară în diverse etape ale vieții; înainte de ciclu, în sarcină, la menopauză , după 30 de ani etc. Celulită apare dintr-un cumul de cauze: inflamatorii, hormonale, alimentare, circulatorii (hidratarea și drenajul lichidelor). De aceea și metodele de combatere ar trebui să se adreseze tuturor cauzelor probabile și nu doar aspectului exterior. Stresul afectează echilibrul hormnal, apetitul, odihna, refacerea organismului. Este o cauză ascunsă pentru foarte multe afecțiuni, iar celulita nu face excepție.Celulita nu ține de greutate, ci de echilibrul masă musculară/grăsime și de localizarea depozitelor de grăsime. Există femei slabe cu multă celulită și femei grase cu foarte puțină celulită. Cura de slăbire drastică poate agrava celulita.Pentru reducerea celulitei e necesar să respectați următoarele reguli alimentare cel puțin 6 săptămâni:– Eliminați complet zahărul și dulciurile ( miere, îndulcitori naturali sau artificiali).– Eliminați alcoolul.– După oră 18 mâncați doar carne slabă cu legume proaspete.– Eliminați soia, mezelurile și prăjelile.– Mâncați proteine slabe la fiecare masă (min 1 gram proteină/kg corp).– Încercați să vă schimbați compoziția corporală în favoarea masei musculare. Faceți antrenamente de tip HIIT și variați exercițiile.– Nu ronțăiți între mese chiar dacă e vorba de alimente sănătoase. Limitați-vă la 3 mese principale și (eventual doar dacă simțiți nevoia) 2 gustări.– Beți 45 ml apă /kg corp.– Nu fumați! Nicotină are efect vasoconstrictor asupra capilarelor, scade circulația și drenajul limfatic la nivelul pielii și favorizează apariția celulitei.– Creșteți aportul de lecitină și acizi grași esențiali omega 3. În mod natural se găsesc în gălbenușul de ou, peștele gras, sardine, nuci sau puteți folosi varianta suplimentelor”, – a dezvăluit Carmen Brumă pe blogul personal.