Ce dieta ti se potriveste in functie de varsta?

Potrivit acestora, in functie de varsta pe care o avem, ar trebui sa evitam anumite produse si pe altele sa le includem mai des in meniul nostru pentru a ne mentine in forma si sanatosi. Iata ce trebuie sa contina dieta in functie de varsta:La aceasta varsta, corpul creste si se dezvolta, motiv pentru care are nevoie de o multime de nutrienti. Una dintre marile greseli pe care le fac persoanele ajunse la varsta de 20 de ani este aceea de a sari peste micul dejun. Aceasta masa este foarte importanta si ar trebui sa iti faci un obicei din a lua masa dimineata. De asemenea, la 20 de ani trebuie sa fii atent si la cantitatile de mancare. Nu trebuie sa renunti la gustarile preferate, insa trebuie sa iei in considerare reducerea cantitatii. Introdu in alimentatia ta alimente bogate in calciu, proteine si fier. Evita mancarurile nesanatoase precum chipsurile, cartofii prajiti, floricelele, ciocolata, inghetata sau dulciurile. Adauga in meniul tau alimente bogate in omega-3 si acid folic, precum legumele verzi, nucile, somonul sau semintele de chia.Pentru a sustine modificarile corporale care au loc in aceasta perioada, include in meniul tau alimente care formeaza muschii si fac ca oasele sa devina mai puternice. Este vorba despre alimente bogate in proteine precum oua, seminte, nuci, produse de soia, piept de pui sau quinoa. Laptele si iaurtul sunt esentiale pentru intarirea oaselor. De asemenea, poti lua in considerare si suplimentele de calciu si proteine. Pentru a regla nivelul de zahar din sange si pentru a stimula metabolismul, la aceasta varsta, trebuie sa incluzi in dieta ta fibre si sa consumi alimente precum broccoli sau cereale integrale. De asemenea, sunt esentiale legumele si fructele si produsele lactate. Asigura-te ca la fiecare masa incluzi proteine! Sunt foarte importante la varsta de 30 de ani.Odata cu inaintarea in varsta, rata metabolismului incepe sa scada, motiv pentru care este recomandat sa consumi alimente pe care corpul sa le poata digera usor. Daca ai peste 40 de ani ar trebui sa inlocuiesti laptele de vaca cu lapte de migdale si sa consumi cereale naturale, lipsite de aroma sau zahar. In locul sau poti adauga miere. Pentru a reduce semnele imbatranirii mananca avocado, broccoli, afine, nuci si spanac. Merele sunt importante si ele in dieta la varsta de 40 de ani. Aceste fructe ajuta la scaderea colesterolului si in lupta cu diabetul.