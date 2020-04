Ce este Dieta salbatica?

Dieta salbatica ofera mancaruri prietenoase care va vor ajuta sa va programati corpul pentru a arde grasimea in loc de zahar.Mii de oameni din intreaga lume si-au recuperat sanatatea si au pierdut 2, 5 sau chiar mai mult de 10 kilograme cu mancare reala in urma Dietei salbatice.Pentru mai multe informatii despre diete de slabit sanatoase puteti accesaConceptul din spatele acestei diete este destul de simplu: nu mai mancati niciun aliment procesate ci doar cele care se puteti servi asa cum le-a facut natura. Sustinatorii planului recomanda somonul salbatic, legumele proaspete, ouale locale si, desigur, ciocolata. Abel James este creatorul acestor ghiduri nutritionale, iar el promite ca daca veti evita ingredientele artificiale veti putea "sarbatori toata ziua, dar ramaneti slabi si sanatosi".Multi oameni petrec ore intregi pe banda de alergare incercand sa-si piarda asa zise "manerele dragostei" adica acel plus de grasime din jurul taliei. Dar orice nutritionist, culturist si atlet cstie foarte bine ca "abdomenul 6 pack se face in bucatarie". Exercitiul este excelent pentru bunastarea generala, dar daca doriti sa scapati de grasime, marea majoritate a rezultatelor dvs. vor proveni din consumul de alimente potrivite.Daca ati renuntat la unele alimente preferate - cum ar fi branza, ciocolata, friptura la gratar, slanina, unt, smantana completa, oua, vin, inghetata sau orice altceva delicios - de dragul "sanatatii , "Esti pe cale sa te distrezi foarte bine mancand Wild. Chiar si guvernul american a recunoscut ca nu ar trebui sa ne fie frica sa nu mancam grasimi de inalta calitate!Dieta salbatica respecta acest principiu: mancati alimente proaspete, simple, intregi din plante si animale sanatoase si fiti sceptici fata de produsele alimentare procesate. Prin prioritizarea alimentelor gasite in lumea naturala, bogate in fibre si nutrienti, corpul tau va arde grasime in loc de zahar pentru energie.Cand va reduceti consumul de zaharuri si alti carbohidrati simpli in favoarea legumelor si a alimentelor neprocesate, veti fi socat de cat de repede puteti inversa daunele provocate de zeci de ani de alimentatie slaba. Cu siguranta rezultatele nu vor intarzia sa apara.