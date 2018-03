Ce este si la ce folosim pesmetul Panko?

Ce este pesmetul panko? La ce se foloseste? Este diferit de celelalte tipuri de pesmet? Acest sir de intrebari vine adesea in minte multora cand aud pentru prima data de. Cu toate ca romanii sunt familiarizati cu produsele de tip, cuvantul “” le starneste curiozitatea de cele mai multe ori si astfel apar diferite intrebari legate de acest nou sortiment.Sa raspundem pe rand intrebarilor ce stau pe buzele celor ce nu sunt familiarizati cu acest tip de pesmet.Acest tip de pesmet este de origine japoneza asemanandu-se cu pesmetul clasic, dar datorita faptului ca la fabricarea acestuia se foloseste doar paine alba, fara coaja, se formeaza fulgi ceva mai mari decat in cazul pesmetului obisnuit. Ca urmare, in momentul gatirii acesta formeaza o crusta crocanta, comparabila cu cea din fulgii de porumb.Pesmetul Panko poate fi utilizat atat pentru carne, cat si pentru legume si pentru ca are o textura diferita de pesmetul clasic, fulgii de pesmet vor crea o crusta mult mai crocanta decat in mod obisnuit.. Pe perioada postului pesmetul panko se poate folosi la pregatirea legumelor, iar in restul anului, pesmetul se poate utiliza cu usurinta la pregatirea snitelelor de carne, cascaval pane sau pentru preparate dulci, ca de exemplu galuste cu fructe.Diferenta principala dintre pesmetul clasic si cel Panko consta in faptul ca, la fabricarea celui din urma este folosita doar paine alba, fara coaja, in timp ce pentru fabricarea pesmetului clasic se foloseste orice tip de paine, inclusiv coaja. De aceea, pesmetul Panko are o textura aerata si usoara, fapt pentru care absoarbe mai putina grasime decat pesmetul obisnuit.Datorita acestor calitati, pesmetul Panko se bucura din ce in ce mai mult de atentia gospodinelor in ceea ce priveste alegerea ingredientelor pentru preparatele din bucatarie.