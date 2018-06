Ce inseamna dieta ketogena

Ce alimente se pot consuma?





Ce evitam?

Ce putem bea?

implică limitarea aportului de carbohidrați și consumarea multor grăsimi și a unor proteine. Acest lucru scade nivelul de glucoză din sânge și forțează corpul să ardă grăsimile. Metabolismul grăsimilor produce corpi cetonici în ficat și acestiaa înlocuiesc glucoza ca sursă de energie. Când alimentatia contine carbohidrați, acestia sunt transformati in glucoză și pancreasul este fortat sa produca insulina.este cea mai ușoară moleculă pe care corpul o converteste in energie.este produsă pentru a transporta glucoza catre tesuturile care au nevoie de energie.Cand glucoza este utilizată ca energie primară, grăsimile nu sunt necesare, și prin urmare, sunt stocate sub forma de tesut adipos. De obicei, pe o dieta normala, cu 55% carbohidrati, organismul va folosi glucoza ca principala forma de energie.Prin scăderea aportului de carbohidrați, organismul este indus într-o stare cunoscută sub numele de ketoză.este un proces natural pe care organismul îl inițiază pentru a ne ajuta să supraviețuim atunci când aportul alimentar este scăzut. În această stare, producem corpi cetonici (, care sunt obtinute din defalcarea grăsimilor in ficat.Scopul final al unei diete ketogene corect menținute este de a intra în această stare metabolică si mentinere a corpilor cetonici intreNivelul insulinei devine foarte scazut. Ketoza are multe beneficii potențiale, legate de pierderea rapidă în greutate, de sănătate sau performanță, dar există și efecte secundare.În diabetul de tip 1 și în anumite alte situații rare, ketoza excesivă poate deveni chiar periculoasă. In prima saptamana de dieta ketogena pot să apara unele efecte secundare: dureri de cap, nervozitate, oboseala, crampe musculare, constipație și palpitatii. Aceste efecte secundare sunt de obicei relativ minore și tranzitorii, iar cele mai multe dintre ele pot fi evitate prin hidratare si reducerea consumului de sare.Exista 2 tipuri:care are ca scop pierderea in greutatefolosita pentru a obtine un nivel crescut de corpi cetonici, acestia neputand fi folositi de celulele canceroase, dar putand fi folositi de celulele normale ca sursa de energie., putem elimina pur și simplu alimentele bogate în carbohidrați (fructe și legume amidon, pâine, paste făinoase, boabe și zahăr), consumând în același timp mai multe grăsimi și până la 100 grame de proteine pe zi.limităm carbohidrații la 12 grame pe zi, se consumâ o cantitate mare de grăsimi (ulei de măsline, ulei de nucă de cocos, unt, frisca) și proteine vegetale, speciale, carora le lipsesc anumiti aminoacizi, acestea înlocuind proteinele din alimente, total, sau partial.Acesti aminoacizi, nu contin practic glucoză (spre deosebire de proteina dietetică) și oferă toate componentele necesare pentru a ajuta la menținerea masei musculare și a funcției imune.- Persoanele cu BMI (indice de masa corporala) scazut;- Cei cu diabet zaharat tipI;- Cei care au diabet zaharat tip II, tratati cu inhibitorii SGLT2 (de exemplu, Farxiga, Jardiance, Invokana)porc, vita, pui, curcan, miel, vanat. Carnea reprezinta o sursa foarte importanta de proteine si contine multe vitamine si minerale.: pestele gras este de preferat (somonul sau macroul). Pestele contine multe proteine si reprezinta o sursa importanta de omega-3. Evitati pestele pane deoarece crusta este aproape intotdeauna o sursa de carbohidrati.: pot fi consumate in orice varianta. Pot fi folosite pentru a lega sosurile. Este de preferat sa alegeti oua ecologice deoarece au o mai buna distributie a omega-3 si omega-6.: unt, smantana, untura, ulei de masline, ulei de rapita, ulei de cocos, ulei de in. Evitati margarina de orice fel.: varza alba, varza de Bruxelles, broccoli, conopida, fenicul, spanac, vinete, ardei, sparanghel, dovlecei, masline, ciuperci, castraveti, salata verde, avocado, ceapa, usturoi, rosii etc. Legumele ce au culoarea rosie contin mai multi carbohidrati (sunt mai dulci) si trebuie consumate cu moderatie.: smantana grasa, iaurt gras cu minim 10% grasime, cascaval, unt, frisca naturala, branzeturi grase, ricotta, mozzarella etc. Este important sa alegeti produsele cu un continut cat mai ridicat de grasimi. Evitati produsele “light” deoarece pentru a compensa lipsa de gust cauzata de gradul scazut de grasime firmele producatoare adauga zahar. Evitati de asemenea iaurturile cu fructe deoarece contin carbohidrati. Laptele nu este recomandat deoarece contine lactoza (carbohidrat) insa daca alegeti sa il consumati luati lapte integral si nu lapte degresat.: oleaginoasele, sunt o sursa excelenta de grasimi, vitamine si minerale. De preferat: nuci macadamia, alune braziliene, alune de padure, migdale.: capsuni, afine, zmeura, mure, coacazele rosii si negre etc. in cantitati moderate.: bauturile carbogazoase (inclusiv cele “light”), dulciurile, bauturile energizante, bomboanele, sucurile, ciocolata, prajiturile, inghetata, produsele de patiserie, cerealele pentru micul dejun.: painea de orice fel, pastele, orezul (alb, brun etc), cartofii, chips-urile, mamaliga, couscous, musli etc. Produsele din cereale integrale trebuie de asemenea evitate deoarece contin multi carbohidrati.contine mult zahar de malt (maltoza).contin o cantitate insemnata de carbohidrati sub forma fructozei.– este prima alegere si cea mai sanatoasa.: se poate adauga frisca lichida (din smantana naturala, cu procent cat mai ridicat de grasimi), ulei de cocos.negru, verde, alb, de musetel, de menta, de ghimbir etc. Neindulcit!Pentru dieta terapeutica, accesati