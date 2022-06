Ce trebuie sa faci ca sa nu te ingrasi niciodata in vacanta. Sfaturi de aur de la Carmen Bruma

„M-am întors dintr-un weekend „all inclusive” în Bulgaria şi m-am gândit să vă scriu câteva „strategii” care să vă ajute să vă satisfaceţi toate poftele culinare şi să treceţi fără kilograme în plus peste vacanţele în sistem „all inclusive”.La mine funcţionează următoarea combinaţie:– MIC DEJUN consistent, de exemplu omletă cu legume proaspete, pâine, o felie mică de brânză, cafea– După micul dejun, încerc să mă mişc cât mai mult, fie fac un antrenament scurt în cameră (aprox 20 min) de genul celor din programele mele (https://www.carmen-bruma.ro/supersilueta-de-plaja-by…/ sau https://www.carmen-bruma.ro/abdomenul-de-urgenta-by…/), fie înot, alerg, merg etc– PRÂNZUL e momentul în care mănânc alimentele periculoase de care îmi este poftă (de obicei dulciuri în cazul meu şi foarte rar pizza, paste etc). De cele mai multe ori, renunţ la mâncare şi mănânc doar desert sau mănânc o salată (sau o supă) şi apoi desert– CINA e de cele mai multe ori „regulamentară” , o sursă de proteine (peşte, friptură slabă, creveţi etc) cu salată. Alcool beau rar, să zicem maximum 2 pahare cu vin roşu într-o vacanţă de 7 zileÎncerc să-mi monitorizez paşii făcuţi zilnic şi să fiu constant în jurul valorii de 10.000 sau peste.Vacanţă plăcută cu satisfacţii şi fără kilograme în plus, vă doresc!”, a scris Carmen Brumă, marţi, pe pagina de Facebook.