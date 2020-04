Ciorba, cel mai puternic detoxifiant

Detox, acesta este un cuvant care a aparut la noi in urma cu cativa ani si castiga din ce in ce mai multa popularitate. Detoxifierea organismului a devenit la moda si foarte multe persoane apeleaza la cure de detoxifiere pentru a elimina toxinele din organism.Nutritionistul Mihaela Bilic spune ca romanii faceau detoxifiere de foarte mult timp, fara sa foloseasca acest cuvant sau sa consume legume sau smoothie-uri sofisticate. Cum? Cu ajutorul ciorbelor sau supelor, care astazi sunt din ce in ce mai putin consumate."Am ajuns sa credem ca ciorba si mamaliga cu branza sunt prea banale, asa ca adoptam tot ce vine din exterior, nu numai produsele, ci si informatiile. De la supa incoace, nu s-a inventat nimic mai echilibrat in materie de nutritie". Ciorba, din punct de vedere nutritional, este completa si bine echilibrata.Citeste continuarea pe diete24.ro