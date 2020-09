Corina Caragea s-a ingrasat 5 kilograme in timpul pandemiei. Ce dieta a tinut ca sa scape de ele

Acum, Corina Caragea s-a apucat de dieta. Iata ce a facut pentru a slabi:„M-am îngrăşat 5 kg. N-am fost niciodată genul care stă cu ochii pe cântar, dar am simţit că nu mă mai încap hainele. Asta pentru că am stat acasă şi, deşi nu am nicio treabă cu bucătăria, am învăţat să fac o prăjitură, am mâncat floricele uitându-mă la film, nu am mai fost la sală... Am mai făcut eu sport în sufragerie, dar nu e acelaşi lucru. Dar, când s-au deschis parcurile, eram acolo prima, când s-au redeschis sălile, eram acolo prima. Am dat jos 4 din cele 5 kg”, a spus Caragea pentru Click.roNu a ţinut niciodată diete, nu s-a înfometat şi nici nu a avut, din fericire, fluctuaţii de greutate. Are, în schimb, secretele ei. Unul dintre ele este că nu mănâncă după orele 17-18 şi lasă să treacă 16 ore între cină şi micul dejun. „La mine a mers foarte bine un program în care mănânc doar în decursul a 8 ore, astfel încât să las 16 ore între ultima şi prima masă. Fac asta în fiecare zi. Mi-am obişnuit corpul aşa şi mă simt mult mai bine seara, adorm mai bine. E greu doar în zilele în care sunt de dimineaţă la PRO TV, când mă trezesc la ora 4.00. Pentru a-mi respecta pauza de 16 ore, trebuie să aştept cu micul dejun până spre ora 9.00. E un coşmar”, mărturiseşte prezentatoarea tv. Pe lângă asta, a redus porţiile de pâine, dulciuri, nu mai bea sucuri acidulate, nu mai mănâncă popcorn la filme. Îi plac la nebunie pastele, pizza, brânzeturile, dar le consumă cu moderaţie şi are grijă la combinarea alimentelor în farfurie.