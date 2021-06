Cum a slabit Anamaria Prodan 17 kilograme, fara sa se infometeze. A dezvaluit ce dieta a tinut

La capitolul alimentatie, vedeta s-a bazat pe salata de rosii si castraveti, dar si paste. De la 72 de kilograme, impresara a reusit sa ajunga la 55 in timp record.”Am fost destul de atenta cu alimentatia. Mi-am dorit sa slabesc, sa ma simt bine, dar am avut grija sa nu exagerez cu chestii nesanatoase. Am mancat salate de castraveti si peste cam o data pe zi, am avut grija sa consum in jur de trei litri de apa, iar miscarea a avut un rol esential. Mi-am facut timp sa ajung la sala de cateva ori pe saptamana, desi am un program destul de aglomerat. Bineinteles, procedurile si tratamentele corporale au avut si ele un aport important in demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporala cu aparate de ultima ora au fost doar cateva dintre acestea”, a marturisit pentru Click!Anamaria Prodan.Anamaria a marturisit ca din meniul ei zilnic erau nelipsite sucurile de fructe si legume. Ea consuma cate un litru pe zi.”De legume si fructe! 15 zile. Nu e dificil, pentru ca organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curatat tenul, am slabit frumos. Am baut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, in ultima perioada nici nu mai puteam sa-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Si apa, foarte multa apa.Aveam non-stop sucul in mana. Daca ma opream undeva, il puneam la frigider ”, povestae Anamaria Prodan, pentru ”Focus Magazin”.