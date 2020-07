Cum a slabit cantareata Angela Rusu 26 de kilograme

„Am început dieta în iulie 2018, la puţin timp după ce mi-am serbat ziua de naştere. Aveam 92 de kg la înălţimea de 1,70 m şi nu mă mai simţeam deloc bine, nu mai puteam să dorm, eram toată umflată, mă durea coloana. În plus, nu mă mai cuprindeau hainele, costumele populare, trebuia să mi le ajustez pe toate. M-am bucurat foarte mult că soţul meu mi-a fost un sprijin foarte mare. Deşi alţi bărbaţi ar fi comentat, Marius din contră, m-a susţinut şi m-a încurajat enorm.Am fost la nutriţionist si, pe baza analizelor medicale, mi s-a făcut un program personalizat cu ce am voie să mănânc şi ce nu. Eu nu pot recomanda dieta mea altcuiva, pentru că altei persoane îi poate face rău. Această dietă se desfăşoară etapizat, are mai multe etape: de detoxifiere, de menţinere şi se bazează pe trei mese la distanţă de cinci ore între ele, fără gustări şi fără citrice. La fiecare masă am nevoie de proteină, iar dacă mănânc iaurt, în ziua respectivă nu mai am nevoie de alte lactate, ci la prânz carne de pui, iar seara peşte. Hidratarea este foarte importantă, iar eu beau 2 litri şi jumătate de apă plată zilnic. Nu mai am voie paste, cartofi. A devenit un stil de viaţă. E un pic mai greu după ce îţi reglezi metabolismul, apoi te obişnuieşti”, a povestit, pentru click.ro, Angela Rusu.