Cum a slabit Mihai Morar 15 kilograme, fara sa tina dieta

Prezentatorul Mihai Morar a slabit 15 kilograme. Si-a dorit sa aiba mai multa grija de sanatatea sa si a inceput sa adopte un stil de viata mai sanatos. S-a apucat serios de sport, insa a avut grija si la alimentatie.Realizatorul TV a marturisit insa ca nu a tinut o dieta minune si nici nu crede in astfel de cure de slabire. „Am un regim alimentar echilibrat. Mananc de toate: carne, carbohidrati, legume. Parerea mea este ca dietele nu ar trebui sa fie tinute din carti, deoarece programul fiecarei persoane difera. De exemplu, seara am arderile mai mari pentru ca termin programul de lucru la ora 22:00. Asa ca mai mananc cate ceva, cum ar fi branza sau mere. Nu sunt bolnav, nu am tinut diete minune, nu m-am infometat, nu mi-am pus viata sau sanatatea in pericol. E, pur si simplu, noua mea viata. Cu sau fara 15 kilograme in minus. E mai putin important. Ceea ce conteaza e ca ma simt din ce in ce mai "eu"… pe exterior, dar mai ales pe interior”, explica Mihai Morar, conform spynews.ro.Citeste continuarea pe diete24.ro