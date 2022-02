Cum a slabit Monica Anghel 30 de kilograme! A dezvaluit meniul ei complet

Mai exact, Monica Anghel a ales un regim alimentar disociat si, cu multa ambitie, si-a schimbat radical stilul de viata. Un rol foarte important pentru aceasta schimbare l-a avut si psihologul care a consiliat-o in toata aceasta perioada.”Nu trebuie neapărat să mergem la sală, putem să facem mișcare în aer liber. Putem să mergem în parc sau să mergem într-o pădure. Anul acesta împlinesc 51 de ani și nu e vorba despre frumusețe, este vorba despre sănătate și bucuria de a trăi„, a relatat artista în cadrul unei emisiuni TV.„Până la ora asta am mâncat 5 curmale. Am băut o cafea, fără lapte și zahăr, și un ceai. Pe la ora 16:30 trebuie să mănânc un pește la grătar, cu niște fasole verde, cu niște roșioare și un cățel de usturoi. După plec la sală cu Aviv. După vin acasă și mai beau un ceai. Sunt zile în care mai fac și fasting de 24 de ore.Când merg la sală fac greutăți și cardio. Nu pot să ridic mai mult de 25 de kilograme, pentru că am fost operată pe coloană. Dacă nu merg la sală, fac acasă. Este un stil de viață, procesul de slăbire a fost într-un an și trei luni. A fost foarte important în acest proces de schimbare și psihologul pe care l-am avut”, a declarat cântăreața.