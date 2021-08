Cum a slabit Oana Radu 40 de kilograme! Artista a dezvaluit secretul siluetei perfecte

La debutul sau in lumea mondena, Oana Radu avea multe kilograme in plus. A castigat insa notorietate datorita talentului sau muzical dupa participarea la Vocea Romaniei. Pentru ca imaginea este foarte importanta in lumea artistica, cantareata a decis ca este cazul sa faca inca o schimbarea majora in viata sa. Cu multa ambitie si mult efort, Oana a reusit sa slabeasca 40 de kilograme. Acum, are o silueta de invidiat si nu mai seamana deloc cu fata grasuta care a aparut pe scena de la Pro TV.Desi a fost acuzata de multe ori ca a apelat la bisturiu pentru a scapa de kilogramele in plus, Oana a negat de fiecare data zvonurile. Aceasta a marturisit ca a reusit sa slabeasca printr-o alimentatie echilibrata, sport si, bineinteles, sustinerea sotului ei, Catalin, care este antrenor de fitness.Dupa participarea la Vocea Romaniei, viata Oanei s-a schimbat radical. A devenit antreprenor si are propria afecere, s-a casatorit, a participat la numeroase emisiuni si pare sa nu se opreasca aici. Vedeta este pregatita pentru o multime de alte schimbari care vor veni in urmatoarea perioada.Desi nu a apelat la operatii de micsorare a stomacului, cum a fost acuzata de multe ori, Oana Radu a recunoscut ca a ajuns pe mana medicilor esteticieni dupa ce a slabit 40 de kilograme., a declarat cantareata, pe retelele de socializare.