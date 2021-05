Cum a slabit Silvia Ionita 10 kg in timp-record. Cum a reusit!

“Sunt oameni care-mi spun că am exagerat, că sunt prea slabă, ba chiar urâtă aşa”, spune Silvia Ioniţă (48 de ani), a declarat Silvia Ionita, in exclusivitate pentru click.ro.Pentru a scapa de kilolgramele in plus, Silvia Ionita a apelat la un nutritionist. A marturisit ca acum face mai multa miscare si este mult mai atenta la alimentatia sa. Evita cu orice pret E-urile.„Efortul de a slăbi aceste kilograme nu a fost mic. Mi-a luat ceva timp doar să mă hotărăsc să încep dieta şi un an să ajung la forma aceasta. Dar, odată hotărâtă, nu m-am mai alintat cu pauze dese sau alte scuze. Sunt destul de activă, nu ocolesc mersul pe jos într-un ritm alert, urcatul scărilor chiar dacă funcţionează liftul şi tot felul de alte activităţi care implică mişcarea. Iar în alimentaţie fug de E-uri! Magia a fost făcută de Sonia Burtic, minunata mea prietenă nutriţionist, care a făcut dieta: trei mese pe zi (când am timp) şi o gustare opţional! N-am eliminat decât fast food-ul şi am micşorat drastic porţiile de dulce şi de pâine. Ba chiar am adăugat în alimentaţie fructe, legume şi salate spre care altă dată nu mi-aş fi întors privirea - ţelină, gulie, rucola, spanac, papaya, kiwi”, ne-a dezvăluit vedeta tv.