Cum ajuta tehnologia sa te antrenezi corect ca sa slabesti sanatos si eficient

Înainte de a începe un proces de slăbire este extrem de important sa apelezi la un medic specializat in nutritie, astfel încât procesul sa decurgă lent, sigur, eficient și mai ales sub supraveghere medicala. In ziua de azi, aproape totul se realizează cu ajutorul tehnologiei. Ai la îndemâna aplicații de monitorizare a meselor și a numărului de calorii, ceasuri inteligente care te ajuta sa îți numeri pașii, numărul de calorii consumate etc. Dar putini știu ca exista o serie de teste mult mai amănunțite care te pot ajuta aceasta sa iei decizii corecte pentru slabire. Unul dintre acestea este testarea cardiometabolica.O analiza complexa destinată celor care vor sa înceapă un proces de slăbire corect, combinat cu dieta și sport. Dr. Serban Damian, specialist in nutritie sportiva și fondator al Centrului Superfit , in cadrul căruia este disponibilă testarea cardiometabolica, explica ce face și mai ales cum ne ajuta acest test in monitorizarea procesului de slăbire.“Testarea cardiometabolica este o investigație recunoscută internațional ca fiind “standard de aur” pentru măsurarea parametrilor fiziologici ce caracterizează capacitatea de efort și performanță a unei persoane. Disponibilă pana de curând doar in laboratoare de cercetare, aceasta analiză complexă îți oferă posibilitatea de a afla o mulțime de detalii despre organismul tău, parametrii care vor sta la baza alcătuirii unui regim alimentar și a unui program de antrenament cu adevărat personalizate, cu ajutorul cărora vei reuși să îți atingi obiectivele propuse”, a declarat Dr. Serban Damian, specialist in nutritie sportiva, fondator al Centrului Superfit Testarea cardiometabolică se adresează tuturor persoanelor care vor sa slabeasca, sa isi schimbe stilul de viața, sa aibă un program de antrenament personalizat, sa își imbunătățească condiția fizica sau sa își mențină condiția fizica ca metoda anti-aging.(metabolismul bazal real, obținut prin măsurători, nu determinat prin calcule) – reprezintă cantitatea de energie pe care o consumi în repaus; de la această valoare se construiește orice regim alimentar.– câte calorii consumi la diverse praguri de efort – cu ajutorul acestor valori se poate alcătui un program de antrenament cu adevărat personalizat.(lipide, carbohidrați) în timpul efortului fizic (în valori reale și procente) – în felul acesta vom știi exact la ce valori ale pulsului trebuie să te încadrezi pentru ca antrenamentul să fie eficient pentru scopul propus.– care este pragul unde organismul tău consumă cel mai eficient grăsime, care este pragul unde intri în zona anaerobă etc.Testarea cardiometabolica poate fi făcută de orice persoană, indiferent de nivelul de pregatire fizica. Testul se recomandă persoanelor care au probleme respiratorii, care obosesc foarte repede și care nu pot face efort mediu (de exemplu, urcatul scărilor), pentru a se vedea dacă aceste probleme sunt cauzate de afecțiuni cardiace, afecțiuni pulmonare, anemii sau alte boli metabolice.“Inainte de analiza propriu-zisa, va fi masurata tensiunea arteriala, se va efectua o electrocardiograma in repaus (aceasta are rol screening, nu diagnostic) si o spirometrie. Se începe cu măsurarea metabolismului în repaus, apoi se efectuează testarea la efort, fie pe, fie pe. În cele mai multe cazuri, efortul va fi submaximal, adică intensitatea lui va crește de la ușor la moderat. Din acest motiv, testarea este adecvată și pentru oameni cu o condiție fizică redusă (sedentari, ieșiți din formă) sau pentru persoane în vârstă. În cazul sportivilor amatori și de performanță se pot face testări maximale, pentru determinarea(cel mai important parametru care arata nivelul condiției fizice). Pe durata testării vei respira printr-o mică piesă bucală (tub) conectată la analizor și mai departe la computer. Prin intermediul schimbului de gaze respiratorii se poate determina cum reacționează metabolismul la diverse intensități ale efortului fizic. Rezultatele măsurătorilor arată care sunt zonele de antrenament în care organismul tău consumă preponderent grăsime sau carbohidrați”, detaliază Dr. Serban Damian, specialist in nutritie sportiva, fondator al Centrului Superfit.Așadar, testarea cardiometabolica se adresează in primul rand persoanelor care doresc să-și schimbe stilul de viață și doresc să facă sport și să schimbe stilul alimentar (cu sau fara exces de greutate); sportivilor amatori, clienților sălilor de fitness/aerobic/înot, pentru evaluarea stării de sănătate și a capacității funcționale pentru adaptarea tipului de antrenament fizic și creșterea performanței fizice si desigur sportivilor de performanță la reluarea activității fizice de performanță după o perioadă de recuperare sau de repaus fizic. “Am avut ocazia să testăm peste 1000 de persoane, de la sportivi de mare performanţă la persoane sedentare şi obeze. Rezultatele acestor teste îi ajută pe cei care vin la noi să îşi îmbunătăţească performanţele, indiferent de nivelul de pornire. Am ajutat oameni să scadă în greutate folosind aceste metode ştiinţifice şi de asemenea am ajutat sportivi să se califice pentru campionate europene sau mondiale”, a concluzionat Dr. Serban Damian, specialist in nutritie sportiva, fondator al Centrului Superfit.Doctorul Serban Damian a oferit mai multe informatii despre cum te poate ajuta tehnologia si testele cardiometabolice, in cadrul unei editii speciale a emisunii “Romania, Te iubesc”. Emisiunea poate fi urmarita aici: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=iM1tNQgU80c O echipă de specialiști cu pregătire solidă în domeniu, ani de experiență și multă pasiune pentru ceea ce fac si care pun accent pe crearea de programe personalizate pentru fiecare client, indiferent că vrea să slăbească, să facă fizioterapie sau să se antreneze mai eficient. 