Cum alegi un nutritionist bun?

Sarbatorile au trecut, dar pentru multe persoane lupta cu kilogramele in plus abia acum incepe. Fie ca ne dorim sa ne schimbam stilul de viata, fie ca vrem sa ne pregatim corpul pentru vara, sau sa scapam de cateva kilograme in plus, un lucru este cert, avem nevoie de sfaturile unui nutritionist pentru a ne ajuta cu un program alimentar personalizat.Desi la o simpla cautare pe internet, gasesti sute de diete miraculoase care promit slabire drastica intr-un timp foarte scurt, pentru un proces de slabire sanatos, ai nevoie de ajutor specializat. Trebuie insa sa tePregatesti psihic pentru un proces de durata. “Internetul abunda in diete atragatoare, care iti promit slabire drastica sau crestere semnificativa in masa musculara. Sfatul meu este sa apelezi la un nutritionist avizat care sa te ajute cu un program alimentar individualizat. O abordare personalizata este cea mai buna alegere pentru sanatate.”, recomanda doctorul Serban Damian, specialist in nutritie sportiva, fondator al Centrul Superfit Cum stim ca am facut alegerea cea mai buna? Iata cateva sfaturi care te pot ajuta in alegerea nutritionistului potrivit.Pentru inceput este foarte important sa iti setezi obiectivele. Cate kilograme vrei sa slabesti , vrei sa cresti si in masa musculara , vrei sa inveti sa faci alegeri alimentare mai bune, ai anumite probleme de sanatate care te impiedica sa faci sport, te confrunti cu tulburari alimentare, etc. “Cauta un nutritionist cu experienta pentru ceea ce ai tu nevoie, nu pentru ce ai auzit de la altii. Obiectivele tale nu sunt si obiectivele altora, chiar daca vorbim despre slabit. Fiecare om este unic si ceea ce i se potriveste unei persoane din punct de vedere alimentar, unei alte persoane poate sa nu i se potriveasca. In plus, fiecare avem stiluri de viata diferite ( unii maisi trebuie sa luam in calcul toti factorii din viata noastra atunci cand incepem in proces de slabire.”, explica medicul specialist.La fel ca si in cazul dietelor exista extrem de multe persoane care activeaza si dau sfaturi in acest domeniu. Indiferent de titulatura aleasa (Nutritionist, dietetician, health coach, tehnician nutritionist, etc) prima si cea mai importanta regula este verificarea studiilor si experienta in domeniu. Evident ca este recomandat sa aiba studii in domeniul medical. “In Romania, in cadrul universitatilor de Medicina si Farmacie exista specializari ca „Nutritie si dietetica” si “Diabet, nutritie si boli metabolice”, precum si diferite mastere pe nutritie. Acestia sunt specialistii in nutritie la care ar trebuie sa apeleze pacientii.”, continua doctorul Serban Damian.In ziua de azi este foarte usor sa verifici activitatea unui specialist mai ales cu ajutorul retelelor sociale. Desigur, profesionalismul unui doctor nutritionist nu consta in ce postarile pe social media, mai ales ca de cele mai multe ori acesta nu are timpul necesar pentru astfel de lucruri, insa cu siguranta gasesti interventii pe subiect astfel incat sa iti poti face o idee despre principiile sale. Afla cat mai multe informatii despre studiile si practica sa si vezi daca ai putea rezona cu persoana respectiva.Pentru ca vorbim de un proces de lunga durata, un alt lucru extrem de important este si atitudinea si “chimia” pe care o ai cu persoana respectiva. Daca ai cunostinte care au fost la nutritionistul respectiv, le poti cere impresii.Inainte de prima intalniri cu medicul respectiv, poti solicita informatii despre cum se desfasoara consultatiile de nutritie si ce alte servicii mai sunt disponibile. Doctorul Serban Damian, nutritionist sportiv in cadrul Centrului Superfit, ne ofera cateva aspecte carora merita sa le acorzi atentie, inainte de intalnirea cu specialistul.“Nutritionistul trebuie sa profeseze intr-un cadru organizat, acreditat si avizat de autoritati. Ne referim aici la o clinica de nutritie, cabinet de nutritie sau un centru medical. Un specialist in nutritie serios iti va recomanda sa faci analize de sange si alte investigatii medicale inainte sa-ti recomande un plan alimentar, pentru a identifica eventuale carente sau probleme de sanatate. Recomandarea mea este sa evitati persoanele care promoveaza infometarea ca mijloc de slabire si propun diete cu deficit caloric exagerat, sub rata metabolismului bazal. Un nutritionist profesionist va pastra un anumit grad de flexibilitate, un echilibru intre “alegerile optime” si placerile culinare si va sti sa adapteze regimul alimentar la stilul tau de viata. Iti va raspunde cu rabdare la intrebari si te va invata sa faci alegeri alimentare mai bune, concentrandu-se pe rezultatele pe termen lung, adica nu doar pe slabitul propriu-zis, ci si pe mentinere. Un specialist in nutritie nu va promova anumite produse ori branduri ca fiind absolut necesare pentru a slabi, ci te va incuraja sa te “imprietenesti” cu mancarea, cu alimentele obisnuite, naturale. Si nu in ultimul rand nu iti va recomanda vreuna dintre „dietele” la moda, asa cum sunt: dieta keto, dieta Cambridge, dieta disociata, dieta Dukan sau alte diete care presupun slabire rapida.”, explica Dr.Serban Damian, specialist in nutritie sportiva, fondator al Centrul Superfit.Pe langa un stil de viata sanatos, sportul joaca un rol esential in procesul de slabire. Daca imbini cele doua elemente rezultatele se vor vedea inclusiv la nivel estetic. Poti preveni sau ameliora aspectul neplacut al pielii, mai ales dupa slabire si poti face miscare indrumat de specialisti, pentru a nu risca accidentari. “La debutul procesului de slabire este bine sa luam in calcul efectuarea unor analize speciale precum: adipometria analiza corporala 3D si analiza compozitiei corporale prin bioimpedanta care iti vor arata de unde pornesti si cum evoluezi, fiind o sursa suplimentara de motivatie.”, incheie nutritionistul Serban Damian.Multe persoane se confrunta cu tulburari alimentare (mancat compulsiv, bulimie etc.) si isi gasesc greu motivatia pentru schimbare. Consilierea unui psihoterapeut , care va completa partea de nutritie, te va ajuta sa depasesti mai usor acest blocaj mental. Doctorul Serban Damian activeaza in cadrul Centrul Superfit din Bucuresti si are o echipa formata din profesionisti care ofera pe langa regimul alimentar personalizat si servicii complementare de sport, estetica si terapie. 