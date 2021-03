Cum faci cele mai bune clatite banatene

Unul dintre cele mai bune preparate dulci pe care le-am gustat vreodata sunt. Nici nu o sa te mai gandesti la cele americane dupa ce vei incerca o asemenea minune de desert, iti garantam.Clatitele banatene au ceva in plus fata de preparatul traditional: o umplutura care iti lasa gura apa si un topping de bezea dupa care te vei topi. Asa ca, daca ai ceva timp la indemana si ai pofta de un desert de neuitat, afla cum sa prepari clatite banatene din randurile de mai jos!Am descoperit o reteta de clatite banatene care ne-a iesit la perfectie. E simpla si usor de preparat, nu iti trebuie pricepere in ale bucatariei, cat mai degraba un strop de rabdare.Uite de ce ingrediente ai nevoie:- 8 clatite gata preparate;- 5 oua;- 250 g de branza dulce;- 200 g de smantana;- 200 g de zahar;- doua pliculete de zahar vanilat;- 100 g de stafide;- coaja rasa de la o lamaie;- 25 g de unt.1. Dupa ce ai pregatit clatitele dupa reteta proprie, apuca-te de umplutura.2. Mixeaza branza dulce cu jumatate din zahar, adauga pliculetele de zahar vanilat, un ou, stafidele si coaja rasa de lamaie.3. Amesteca bine pana ce obtii un preparat omogen.4. Umple clatitele banatene si apoi impacheteaza-le asa cum procedezi cu sarmalele, indoindu-le marginile si rulandu-le.5. E timpul sa le asezi intr-un vas tapotat cu unt.6. Pregateste din 4 galbenusuri amestecate cu doua linguri de zahar si smantana un sos pe care il vei turna peste clatite. Nu e asa ca deja iti lasa gura apa?7. Dupa ce sunt stropite din belsug cu sos, pune clatitele la cuptor, la 180 de grade, si lasa-le sa se coaca timp de 20-25 de minute.8. Este timpul sa prepari bezeaua. Bate albusurile ramase cu un pic de sare, adaugand treptat si zaharul ramas si continuand sa mixezi pana ce se intareste compozitia.9. Scoate clatitele de la cuptor si intinde deasupra lor bezeaua.10. Introdu din nou clatitele banatene la cuptor timp de aproximativ 15 minute sau pana se intareste bezeaua.11. Scoate de la cuptor, lasa sa se raceasca si serveste cu dragoste si recunostinta.12. Daca doresti un preparat mai fancy, taie clatitele in forme elegante si presara peste ele alune, nuca de cocos sau fistic.Pofta buna! Abia asteptam sa aflam ce impresie ti-au facut clatitele noastre banatene!