Cum sa renunti la dulciuri in 5 zile

In acest fel este stimulata productia de insulina care duce la stocarea depozitelor de grasimi. In plus, consumul de zahar favorizeaza aparitia inflamatiilor.Iata ce poti face pentru a scapa de dependenta de dulciuri, in numai 5 zile.Toate trei ajuta la crearea si pastrarea senzatiei de satietate. Fiecare masa trebuie sa contina cele trei elemente. Opteaza pentru oua, nuci, avocado, ulei de masline, humus, somon, pui (crescutifara antibiotice).Inlocuieste painea, pastele si carbohidratii rafinati cu legume cu frunze verzi. Ele se digera treptat, la aproximativ 30 de minute dupa ce le-ai mancat. Incearca salate de napi si rucola, pentru detoxifiere si pentru a scapa de dulciuri.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.