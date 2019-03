Cum sa slabesti fara sa tii dieta: sfaturi importante de la nutritionisti

Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Portsmouth din Marea Britanie a aratat ca se poate pierde in greutatte fara sa te supui unor regimuri riguroase. Iata ce trebuie sa faci:Zaharul este principalul factor declansator al aparitiei dezechilibrelor metabolice, diabetului si obezitatii. Evita sa il adaugi in preparate si identifica-l in produsele pe care le consumi.Apa este cea mai eficienta bautura care ajuta la pierderea in greutate. Nu numai ca nu contine calorii, dar stimuleaza organismul sa elimine toxinele si sa mentina o buna functionare hepatica si renala. In plus, apa da senzatia de satietate si ajuta la controlarea apetitului.Proteinele ajuta la marirea masei musculare si regleaza activitatea unor hormoni. Nu uita sa adaugi in meniul tau zilnic fructe uscate si seminte, linte, soia, fasole si avocado.Cele mai recomandate ceaiuri pentru a pierde în greutate în mod natural sunt ceaiul verde, ceaiul de ghimbir, ceaiul de scorțișoară, ceaiul de lamaie. Alege-l pe cel care iti place cel mai mult și bea o ceașcă pe stomacul gol și una înainte de a merge la culcare în fiecare zi. Vei observa inca din prima saptamana ca abdomenul tau este mai plat si te vei simti mai usor.Pentru a te feri de alimentele si preparatele nesanatoase, incearca sa gateste cat mai mult acasa. Astfel, vei avea un control mai bun asupra combinatiilor de alimente. O dieta echilibrata si complexa este cel mai bun mod de a pierde in greutate.