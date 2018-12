Cum sa slabesti super rapid inainte de Craciun: 5 pasi simpli pentru a avea o silueta de vis

Nu te avanta sa tii o dieta severa pentru ca iti poti pune sanatatea in pericol si s-ar putea ca rezultatele sale sa fie unele temporare. Potrivit lui Michael Mosley, inventatorul dietei 5:2, cel mai bun mod de a elimina kilogramele este de a face cateva schimbari simple in dieta ta.Expertul în dietă a dezvăluit sfaturile sale de top pentru slăbire. Dacă urmați aceste reguli, kilogramele ar trebui să înceapă să scadă în timp pentru sezonul festiv.Există diferite feluri de grăsimi. Peștele care este gras este bun pentru curele de slabire, pentru că iti da senzatia de satietate pentru mai mult timp. Ideea dietei cu conținut scăzut de grăsimi este intotdeauna un esec.Renunta la alcool cateva zile pe saptamana, pentru a oferi ficatului un pic de odihna. Exista o multime de calorii in bauturi si, in plus, langa acestea se consuma in general si alte gustari nesanatoase, precum chipsurile.Expertul in nutritie nu recomanda gustarile mici, intre mese si spune ca acestea sunt doar un mit.Sucurile de fructe nu sunt recomandate in dietele de slabire, pentru ca ele contin mai mult zahar decat fructele crude. In plus, sucurile sunt lichide si nu iti poti da seama de caloriile pe care le consumi.Daca vrei sa slabesti rapid, renunta la dulciuri si la carbohidrati, precum painea sau ciocolata.