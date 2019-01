Cum sa te refaci rapid dupa excesele de Anul Nou

Iata cateva trucuri care iti vor raspunde la intrebarea cum sa te refaci mai repede.Au fost pregatite atatea bunatati pe masa de Revelion si nu ai putut sa te abtii din a gusta din fiecare. Acum solutia cea mai indicata pentru a-ti reveni este sa iesi putin la alergare dimineata urmatoare. Exercitiile relaxeaza imediat vasele de sange, imbunatatesc circulatia si sanatatea inimii. In timp, miscarea poate sa scada colesterolul si trigliceridele. Iar la micul dejun este indicat sa mananci alimente bogate in proteine si carbohidrati.Dupa ore intregi pe tocuri inalte e normal sa te doara spatele si picioarele. Ca sa eviti niste dureri mai acute, incearca sa te misti, sa nu stai intr-un loc pentru a-ti pune sangele in miscare. Danseaza, plimba-te si fa miscare pentru a-ti dezmorti talpile si gambele. Un mod de a iti relaxa muschii este sa stai in picioare tinand picioarele incrucisate si cat mai apropiate, si sa iti apleci trunchiul.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.