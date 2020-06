Cum slabeste Alina Puscas 2 kilograme in 3 zile

Alina Puscas este mama a trei copii, un baietel, pe nume Alexandru, in varsta de 4 ani, Melissa, care are 2 ani si micuta Iris, de numai 8 luni. Pentru ca in ultima perioada a stat mai mult acasa, vedeta a marturisit ca s-a ales si cu cateva kilograme in plus.A tinut o dieta fulger, cu orez, de care a aflat de la Monica Anghel. A reusit sa slabeasca 2 kilograme in 3 zile!Alina Puscas a marturisit pe contul sau de Instagram ca este la dieta. Vedeta pare sa fi slabit deja 2 kg in 3 zile."Sunt pentru prima oara in viata mea la dieta. Exista o diferenta foarte clara intre un regim alimentar sanatos si o dieta. Regimul alimentar sanatos l-am folosit si m-am tinut sau nu m-am tinut de el in functie de situatie, dar clar este ca acum sunt la dieta. O chestie foarte stricta care nu-mi permite trisarea", a declarat frumoasa realizatoare TV.Citeste continuarea pe diete24.ro